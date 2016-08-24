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    Карпин: «При Аленичеве в «Спартаке» комбинационного футбола почти не было»

    Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин уверен, что его преемник в московском клубе Дмитрий Аленичев не смог выполнить задачу руководства клуба.

    – Что, на ваш взгляд, не получилось у Дмитрия Аленичева?

    – Если судить по результату, то в прошлом году не получилось попасть в четверку и выполнить задачу. Но тогда тренера оставили, убрав уже в новом сезоне.

    – Вы понимали, во что играла команда при Аленичеве – спартаковский ли это футбол?

    – Комбинационного футбола было мало. Контроля мяча и всего остального, что подразумевалось и анонсировалось как футбол, который якобы поставит Аленичев, мы не увидели. В конце концов, перешли на игру в 7 – 8 футболистов оборонительного плана.

    – «Спартак» уступил кипрскому АЕК, не попав в групповой турнир Лиги Европы. Вы переживали схожие моменты после поражений от «Легии» и «Санкт-Галлена». Как считаете, Аленичев правильно поступил, подав в отставку?

    – Да. Но опять-таки – если он сам подал в отставку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2016 06:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 24 августа 2016, 11:12

      ...и че???

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 24 августа 2016, 10:27

      Можно подумать, что при Волере команда блистала комбинационным футболом. Бей -беги через богамать.....

      2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 24 августа 2016, 09:47

      Капитан очевидность)))

      0
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      Рейтинг: +3536

      momwig_ 24 августа 2016, 09:42

      Ну вообще-то по игре он прав - тренера там видно не было в принципе. "Как карта ляжет" - и так каждый матч. Что впереди, что сзади. Всего пара-тройка матчей прошла, а впереди острее, сзади - надежнее. Раньше смотришь бывало - наклюнется что-то в игре, ждешь этого в следующих матчах - нифига. Что будет - ещё поглядим, но раньше я говорил, что мне непонятно, чего Алень требует от футболистов, а теперь я сомневаюсь, что он вообще чего-то внятно требовал.

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 24 августа 2016, 09:10

      Валера Верим :)))

      0
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 24 августа 2016, 09:04

      Тренер ушёл, прошло 2 игры,
      Состав не менялся до этой поры.
      Как быстро они играть научились,
      Потуги Аленя сразу забылись.
      Спартак наверху - это нам хорошо,
      Но вы докажите игрой всем ещё.

      -2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 24 августа 2016, 08:47

      свинство оно и есть свинотство не успел Аленичев уйти как его тут же поливают своим навозом а как все радовались его приходу

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Garrincha58 24 августа 2016, 08:51

      +

      0
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      Рейтинг: +76

      P0rter > Garrincha58 24 августа 2016, 22:43

      В чем проблема? Он высказал своё мнение, или нужно было лебезить?

      0
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 24 августа 2016, 08:40

      Вот так вот, человек сам ничего не добился со Спартаком, а теперь крутой эксперт..! Так здесь в комментах таких экспертов можно найти - каждый второй )))

      -1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 августа 2016, 08:21

      БОЛТУН... Надо было Диме дать шанс...

      2
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      Рейтинг: +50

      Partyk 24 августа 2016, 08:18

      Как будто при Карпине комбинационный футбол был. Помню только поперечные передачи защитников и Кариока назад отыгрывал.

      3
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