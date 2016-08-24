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    Карпин: «Нынешний состав «Спартака» способен бороться за чемпионство»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что московский клуб в своем нынешнем состоянии способен бороться за победу в чемпионате России.

    – Как считаете, нынешний состав красно-белых способен бороться за чемпионство?

    – На мой взгляд, да. Нынешний подбор исполнителей не уступает фаворитам – «Зениту» и ЦСКА. Постановка задачи на сезон идет от видения одного человека. У меня же точка зрения такова – и этого никогда не скрывал, – что «Спартак» всегда должен биться за чемпионство. Не обязан, но должен. Не за четверку, не за место в призерах, а именно за титул. Но это мое мнение, а люди, которые сейчас работают в клубе, видимо, считают иначе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2016 01:02
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 августа 2016, 13:41

      И ты туда же...

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 24 августа 2016, 11:50

      1 центро напад маловато и в центре если ромуло уйдет скамейки не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 24 августа 2016, 11:00

      Поглядим однако!

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 24 августа 2016, 10:52

      Спартак однозначностанет чемпионом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 24 августа 2016, 10:37

      Выпрыгнул чёртик из табакерки.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 24 августа 2016, 10:03

      Бороться за титул не запрещено любой команде РФПЛ, а вот кто и как будет это делать ВОПРС.

      2
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 24 августа 2016, 09:51

      очередные дифирамбы

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 24 августа 2016, 09:36

      хм

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 августа 2016, 08:55

      Валер, в начале чемпа твои слова были другие...

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman 24 августа 2016, 08:28

      Обязан!!!

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