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    «Аякс» останется без поддержки своих болельщиков в ответном матче против «Ростова»

    Болельщики «Аякса» не будут поддерживать команду на стадионе «Олимп-2» во время ответного поединка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Ростова». Амстердамский клуб отказался от билетной квоты, предусмотренной для своих фанатов.

    Игра между дончанами и голландским клубом состоится в среду, 24 августа и начнется в 21:45 по московскому времени. Напомним, в первой встрече в Амстердаме была зафиксирована результативная ничья – 1:1.

    Источник: ФК «Ростов»

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    23.08.2016 17:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 августа 2016, 19:56

      Струхнули гулливерчики... как бы опять их Боинг не сбили.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 23 августа 2016, 19:55

      Жаль только то ,что будущее Ростова не так прозрачно . Не хотелось чтобы они повторили судьбу Ротора ,Сатурна и фк Москва. Может выход в группу даст нам все ответы.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > shurik45 23 августа 2016, 19:59

      Выход в группу лишь на время залатает дыру.

      -1
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      Рейтинг: +12

      Zermatt 23 августа 2016, 19:19

      По пушкинской ехал, видел сегодня гуляли с розами несколько человек. Может местый филиал? ))

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 23 августа 2016, 18:45

      А с чем связан отказ?Кто нибудь в курсе?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +12

      Zermatt > Munez89 23 августа 2016, 19:20

      Их будет человек 5-10 от силы, зачем им вся квота в 10% мест? От лишнего и отказались.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 23 августа 2016, 18:16

      И без фанатов будет тяжко. Надо сильно постараться, ребята! Верю в РСМ! С ув.

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 августа 2016, 18:07

      Ростову нужна только победа и эта победа вернет Бердыева в свой клуб)))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 23 августа 2016, 17:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай Ростов-Папа, покажи Дании кто есть кто!!!!!!

      -8
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      ...
      Рейтинг: +51

      Денчик34 > koka7751 23 августа 2016, 17:51

      ты хотел сказать Голандцам )))

      3
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      Рейтинг: +577

      yurdin > Mamont88 23 августа 2016, 17:55

      Пусть Ростов всем покажет, что они способны выйти в групповой этап.

      5
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker > koka7751 23 августа 2016, 18:18

      Аякс не из Дании, они из Бельгии)))

      -1
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 > Su27Flanker 23 августа 2016, 19:09

      Да из Магадана они. пенек!

      -2
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      Рейтинг: +42

      alboro > koka7751 23 августа 2016, 20:06

      "порадовал"...

      -1
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      Рейтинг: +22

      Суххххро 23 августа 2016, 17:36

      Шанс

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