«Аякс» останется без поддержки своих болельщиков в ответном матче против «Ростова»

Болельщики «Аякса» не будут поддерживать команду на стадионе «Олимп-2» во время ответного поединка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Ростова». Амстердамский клуб отказался от билетной квоты, предусмотренной для своих фанатов.

Игра между дончанами и голландским клубом состоится в среду, 24 августа и начнется в 21:45 по московскому времени. Напомним, в первой встрече в Амстердаме была зафиксирована результативная ничья – 1:1.