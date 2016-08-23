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    Кержаков: «Счастлив, что мне удалось войти в историю, забив гол на чемпионате мира»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, какие чувства он испытывал, когда ему удалось забить гол на чемпионате мира. Напомним, 33-летний футболист поразил ворота Южной Кореи на мундиале в Бразилии в 2014 году.

    «Гол на чемпионате мира – это ни с чем не сравнимое ощущение. Матч, в котором ты принимаешь участие, – единственный официальный матч на данный момент во всем мире. Это огромная ответственность, ведь весь мир смотрит на твою игру. И, забив гол, ты ощущаешь радость и гордость – за себя, за свою страну, за своих близких. Очень счастлив, что мне удалось войти в историю как футболист, забивший на чемпионате мира. И я думаю, что этот гол будут пересматривать еще не раз мои дети и, дай бог, внуки и правнуки. Еще я надеюсь, что на одном голе я не остановлюсь, надеюсь, что мне удастся увеличить свой бомбардирский счет еще дома, в России, в 2018 году», – сказал Кержаков.

    Источник: ФИФА

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    23.08.2016 12:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4454

      Snek 23 августа 2016, 17:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "И я думаю, что этот гол будут пересматривать еще не раз мои дети и, дай бог, внуки и правнуки."
      С его слов складывается ощущение, что наши сборники на ЧМ либо больше не попадут, а если и попадут, то не забьют.
      В общем "ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ АУТИСТ???"

      -5
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      Рейтинг: +76

      takca 23 августа 2016, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот интересно вошел в историю или наследил в ней.

      -5
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 23 августа 2016, 13:52

      Наша гордость

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 23 августа 2016, 13:03

      Саня, ты лучший напад в новейшей истории России! Пока лучше тебя нет!

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 августа 2016, 12:44

      Кержаковить и с этим ты тоже,вошел в историю..
      Вот так и надо,быть первым во всем!

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