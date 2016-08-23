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    Селихов: «Зенит» прихлопнет «Амкар»? Еще посмотрим, кто кого»

    Вратарь «Амкара» Александр Селихов не считает «Зенит» явным фаворитом в предстоящем очном матче в рамках 5-го тура РФПЛ.

    «Журналисты считают, что «Зенит» прихлопнет «Амкар»? Посмотрим еще, кто кого обыграет. Я не любитель загадывать. Давайте обсудим это вечером 27 августа. Что касается сомнений по поводу нынешнего высокого места «Амкара», то сами все увидите в конце сезона. В нашей лиге все бьются, все куются, никто не хочет сдавать позиции. Нам тяжелее всего далась ничья с «Оренбургом»: им очень нужны были очки, а мы не попали в игру. Хотя такие матчи полезны – есть над чем подумать», – заявил Селихов.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2016 09:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 августа 2016, 00:06

      Как обычно 2:0.

      0
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      ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu > Zeff 24 августа 2016, 07:04

      только в обратную сторону.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 23 августа 2016, 16:01

      И не только журналисты так считают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 23 августа 2016, 12:29

      Да, прихлопуть неоходимо, пора просыпаться...

      1
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      Рейтинг: -9

      KK777 23 августа 2016, 12:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зеньку отыметь, сейчас только ленивый не может.)))
      Самый средненький проект в РФПЛ

      -5
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      Рейтинг: +145

      Danjer > KK777 23 августа 2016, 16:40

      Рано радуетесь,это только старт чемпионата,в конце сезона снова будите ныть,что все проепали,поросята через-чур самоуверенные!!!!

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 23 августа 2016, 11:26

      всегда весело наблюдать когда днище перед боем вызывающе себя ведёт а потом ноет с разбитыми щщами что всё закономерно.

      2
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu > Kosmotoga 24 августа 2016, 07:08

      игра покажет кто где срал.
      ищи меня в гостевом на петровиче.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Lakhamu 24 августа 2016, 08:43

      место скинь, шкер

      0
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu > С-Пб on-line 24 августа 2016, 16:50

      ряд 15. место 30
      сектор 6

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 23 августа 2016, 10:06

      Вот именно,27 и посмотри,а на счет его планов,он видимо чет перекурил))))))))

      -3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > russkiisergei 23 августа 2016, 11:26

      Тебе сказано де бил, что 27 и посмотрим, только ты точно около ящика слюнями брызгать будешь

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer > С-Пб on-line 23 августа 2016, 12:31

      Он хотел сумничать,а сам не понял что хуйню сморозил))))))))

      3
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      Рейтинг: +27

      Медведь Пермь > С-Пб on-line 23 августа 2016, 16:05

      Смотри баклан как бы ты не брызгал

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Медведь Пермь 24 августа 2016, 08:47

      Фраерок банановый, без волнений, автобус ваш будет пройден

      0
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      Рейтинг: +27

      Медведь Пермь > С-Пб on-line 24 августа 2016, 15:15

      ну ты олень в натуре

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