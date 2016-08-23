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    ФФУ: «Договорились о товарищеском матче сборной Украины с Аргентиной»

    Сборная Украины в конце 2017 года может провести товарищеский матч с Аргентиной.

    «Во время отпуска побывал в еще одной стране, известной своими футбольными традициями – Аргентине. Главной целью визита в Буэнос-Айрес стало знакомство со своим коллегой из Ассоциации футбола Аргентины Армандо Пересом. Было очень приятно обменяться мнениями с руководителем федерации, где тоже предстоит строить новую сборную страны во главе с новым главным тренером.

    Также получил предварительное согласие на свое предложение провести между Украиной и Аргентиной товарищеский матч. Его дата будет зависеть от результатов выступлений альбиселесте в отборе на чемпионат мира-2018. Предварительные даты: ноябрь 2017-го или март 2018 г.», – написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в Facebook.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2016 08:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 23 августа 2016, 11:47

      Какие же вы кацапьё все злые )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Зенит оле оле ола 24 августа 2016, 09:54

      ничего поумнее не мог придумать?

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 августа 2016, 11:31

      а че сборная укров еще существует..не разбежались..да вам все машут головой лишь бы отстали..достали всех уже..)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Chernyi Lis 28 августа 2016, 23:05

      Ваша рассыпалась как ваза Made in China так держите злобу и обиду при себе

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 августа 2016, 10:42

      шось?? перемога чи зрада? товарищеский матч между хулиганами Буэнос -Айреса и щенявмерлыми скакунами..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > кошмарик 28 августа 2016, 22:51

      Смотри Белоруси не прайграйте бугагага срана которой гавнод с колен встает и походу брызгает слюнями

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 августа 2016, 08:49

      Будет ли ещё эта недост рана к этому времени на карте мира!

      2
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > С-Пб on-line 28 августа 2016, 22:47

      Смотрите сами не рассыпьтесь на недо респаблики

      0
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