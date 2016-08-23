«Сассуоло» отказался приобретать Балотелли

«Сассуоло» отказался от варианта подписания контракта с нападающим «Ливерпуля» Марио Балотелли.

«Агент Марио Мино Райола предлагал нам вариант с подписанием контракта с его клиентом. Однако мы отказались», – заявил генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали.

Прошедший сезон Балотелли провел в аренде в «Милане», за который сыграл в чемпионате Италии 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.