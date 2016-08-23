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    «Сассуоло» отказался приобретать Балотелли

    «Сассуоло» отказался от варианта подписания контракта с нападающим «Ливерпуля» Марио Балотелли.

    «Агент Марио Мино Райола предлагал нам вариант с подписанием контракта с его клиентом. Однако мы отказались», – заявил генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали.

    Прошедший сезон Балотелли провел в аренде в «Милане», за который сыграл в чемпионате Италии 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    23.08.2016 07:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2016, 13:46

      Райола, конечно, гений, но с баллотелли не угадал) не знает уже, куда его пристроить)

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      Рейтинг: +113

      df44 23 августа 2016, 12:30

      ни чего удивительного, к этому шло

      1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 23 августа 2016, 08:16

      Он теперь даже Сассуоло не нужен. Докатился.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Flydis 23 августа 2016, 15:10

      так прошлым летом Ливерпуль же (с долей шутки) сам предлагал доплатить тому кто заберёт Балотелли

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