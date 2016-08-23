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    Зобнин: «Мы должны не обращать внимания на провокации со стороны фанатов и журналистов»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в эфире «Матч ТВ» поделился свои мнением о давлении на игроков со стороны болельщиков.

    «Мы должны быть готовы к давлению, надо не обращать внимания на какие-то провокации со стороны фанатов, журналистов. Нужно знать, чего мы хотим. Если мы проигрываем, надо как можно быстрее исправлять ситуацию.

    После поражения от АЕК мы хотели просто реабилитироваться перед болельщиками, достойно сыграть в следующем матче. После вылета «Динамо» я уже закаленный в плане давления», – сказал Зобнин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.08.2016 01:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7992

      nik55 23 августа 2016, 11:09

      играйте как играли

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