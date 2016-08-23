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    Руководство Ростовской области проводит аудит контрактов «Ростова»

    Власти Ростовской области проверяют контракты игроков и тренеров «Ростова». Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

    «Я владею на сегодняшний день финансовыми вопросами клуба полностью, исключение составляют некоторые вещи, спрятанные в контрактах.

    На сегодняшний день Минимущество Ростовской области, являясь представителем учредителя, затребовало у клуба копии всех контрактов с игроками и тренерами.

    Проводится аудит этих контрактов, чтобы полностью понимать суть происходящего в клубе, мы не совсем удовлетворены менеджментом клуба.

    «Часть выводов уже сделана, часть будет сделана в ближайшее время, у меня обширный функционал. Некоторые сотрудники будут уволены, будет изменена структура и будут приняты новые сотрудники.

    Если ранее совет директоров возглавляли представители бизнеса, то на сегодняшний день его возглавляет заместитель министра спорта области Петр Серов – представитель правительства Ростовской области, то есть основного учредителя клуба.

    Не нормальное явление, когда учредитель – правительство, а возглавляет совет директоров представитель бизнес-структур. Есть намерение усилить совет директоров – в него войдут два–три заместителя губернатора.

    Мы настояли, чтобы один из юристов клуба был уволен. Ему было дано задание обеспечить заявку по игрокам и тренерам Лиги чемпионов. Он выехал в командировку в Москву, отдал бумаги, развернулся и улетел обратно. Хотя ему нужно было остаться до следующего дня, пока не было бы результата», – сказал Гуськов.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2016 00:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 августа 2016, 22:07

      Под Курбана копают!?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 августа 2016, 17:56

      Учредитель-правительство, руководит и ФИНАНСИРУЕТ представитель бизнес-структур! В чем вопрос? Кто платит, тот и руководит! Должно правительство руководить? Платите, финансируйте всю структуру! В чем проблемы? А вопрос просто в том. что при попадании Ростова в групповую стадию ЛЧ клуб получает крупные премиальные в ЕВРО! А как можно упустить такую кормушку? Вот и вся суета правительства Ростова!

      2
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 23 августа 2016, 14:44

      Хапуги активизировались, уже делят шкуру неубитого. А запрет на регистрацию новичков как висел, так и висит. Весь сезон на три фронта 15 человек играть будут? Или голубь с гусем сами выйдут дыры на поле закрывать в случае чего?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 23 августа 2016, 10:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      курбан и ростов развалил

      -4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 августа 2016, 10:25

      Подходит время для дележа денег. Чиновники сразу слетелись на корм.
      Жаль , добьют клуб и на этом успокоятся.

      5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 августа 2016, 09:48

      Кровососы зашевелились, все хотят поживиться от средств ЛЧ

      6
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      Рейтинг: +345

      Totti11 23 августа 2016, 09:31

      Жалко игроков Ростова! Они для города и ради всё делают, а руководство города только себе нахапать как всегда!!! Это Россия и ничего не поделаешь! Жаль!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      castromen 23 августа 2016, 09:29

      Сильно активизировались паразиты всех мастей. Ростов показал.как можно жить и как можно играть.

      3
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 августа 2016, 09:15

      Вот уроды, это вместо поддержки! Видимо кому-то футбол в Ростове совсем не нужен!

      5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 августа 2016, 09:10

      Ну если чиновники в руководство, то кирдык Ростову настал. Себе оклады утроят, остальным урежут.

      4
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