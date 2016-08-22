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    Промес: «Говорят, мы не бьемся на поле. В матче с «Краснодаром» мы доказали, что нас зря критикуют»

    Полузащитник «Спартка» Квинси Промес в эфире «Матч ТВ» прокомментировал игру команды в матче четвертого тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0), а также поделился мнением о новом главном тренере Массимо Каррере.

    «Мы играли с душой и сердцем, «Краснодар» – сильная команда. Нас много критикуют, говорят, что мы не сражаемся, не бьемся на поле. Думаю, мы доказали, что нас зря критикуют.

    Мы оставили все силы на поле в матче с «Краснодаром», я очень горд. Знаю, что фанаты ждут от меня голов в каждой игре. «Краснодару» забил Зе Луиш, я рад за него, для него эти мячи важнее.

    Я знал Карреру еще по работе в «Ювентусе» и сборной Италии. Мне кажется, он тот тренер, который нам нужен. Массимо – эмоциональный человек, это передалось команде», – сказал Промес.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.08.2016 22:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2229

      river31 23 августа 2016, 07:36

      Судя по вялой, как никогда, игре Краснодара - была битва.)))
      Но последний гол шикарен, без слов.

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2016, 06:51

      раз в год и палка стреляет... то что выдали один матч - еще не показатель.

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 23 августа 2016, 02:32

      Да при аленичеве в это же время в прошлом году говорили примерно тоже самое ,говорили что у вас нет конкурентов за 1 место ,золото ваше

      1
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      Рейтинг: +429

      sold93 23 августа 2016, 01:24

      да если не критиковать, то всем известный сайт с таймером будет существовать вечно

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 августа 2016, 23:24

      Ещё никому ничего не доказали, рано расслабляться, по одному матчу судят только дураки... Вот если весь сезон проведёте с такой отдачей тогда другой разговор, а так знаем мы "спартаковский стиль" на один матч собрались обыграли сильную команду, а потом условной уфе проиграли... Не повторять такого, тогда и отношение к вам будет меняться.

      0
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 22 августа 2016, 22:26

      Квинси твои слова говорят об одном, что Вас правильно критиковали. Иначе так не бились.

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