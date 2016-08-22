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    Бубнов: «Бердыев – бизнесмен, потерявший берега. Сейчас у него на крючке «Локомотив»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о бывшем главном тренере «Ростова» Курбане Бердыеве, который мог возглавить «Спартак».

    «Я думаю, что Федун очень хорошо изучил досье Бердыева. Его хорошо проинформировали. А сейчас у Бердыева на крючке «Локомотив».

    Несколько игроков «Ростова» ходят за Бердыевым, как на поводке. Вам не кажется, что он имеет к ним прямое отношение? А это запрещено ФИФА и УЕФА. Но у нас это все проходит, для нас это, получается, нормально.

    С одной стороны, Бердыев раздутая фигура, с другой – фигура не самостоятельная. За его спиной такие люди стоят! Он за собой футболистов на поводке водит, а его там на поводке водят. За десять лет в «Рубине» знаете, сколько он денег освоил? Миллиард долларов. Каждый год по сто миллионов. Это инсайдерская информация. Поэтому он такие условия и ставит клубам, у него это в порядке вещей. Бердыев – это уже не тренер, а бизнесмен, потерявший берега», – сказал Бубнов

    Источник: Спорт FM

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    22.08.2016 20:35
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 августа 2016, 10:52

      Бубнов --- БОЛТУН !!!

      -1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 24 августа 2016, 02:27

      Бубнов - маразматик, выживший из ума. Вот только это далеко не новость.

      -1
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      Рейтинг: +24

      seawave 23 августа 2016, 10:41

      Ахххааа, Бубнов жжет!!!)))

      -1
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      Рейтинг: +395

      meiram 23 августа 2016, 09:45

      Бубен, перестань хамить и наговаривать на Курбана Бекиевича, ты ему в подметки не годишься, как Моська и Слон!

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 августа 2016, 08:08

      Вероятнее всего Локомотив перекусил бердырьевскую леску с крючком и
      освободился от Бердыра. Очередь Ростова отказаться от Бердыра.

      -1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 23 августа 2016, 02:50

      БУБЕН ДАВНО БЕРЕГА ПОТЕРЯЛ....ПОРЯДОЧНОСТИ. ТАКИЕ КЛОУНЫ ПЫТАЮТСЯ СЕНСАЦИИ СОЗДАВАТЬ

      8
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 23 августа 2016, 02:30

      Какой нафиг миллиард долларов освоил ???бубнов что ты несешь???
      У рубина доход выше ,чем у реала ?что тренер может себе присвоить миллиард и это никто не заметит

      5
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 22 августа 2016, 23:18

      Бубнов, а сам ты кто?

      0
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 22 августа 2016, 23:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бубен правду говорить об этом есть доказательства.федун видит таких из далека его на денги не обманешь:))

      -8
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Batiqol 22 августа 2016, 23:31

      какие доказательства? и у кого? у федуна?
      хотел Бердыя за похлёбку пахать заставить, а когда обломился то заднюю врубил....
      одно верно, федун федуна видит издалека и его на деньгт не обманешь, он сам привык обманывать....

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > семечкин 25 августа 2016, 18:10

      ну ты смешной , бердыев когда приходит га пост тренера он своих всех просит поставить на руководящие должности и если бы он в спартаке стал бы тренером то федун бы уже ничего не решал а просто давал бы деньги

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 22 августа 2016, 23:03

      БУБЕН- ТРЕПЛО БЕСПОНТОВОЕ)))))
      КАК МЯЧИК НАУЧИЛСЯ ВЫНОСИТЬ НЕ ГЛЯДЯ, ТАК И ПРОДОЛЖАЕТ ВЫНОСИТЬ МОЗГ..... ЭКСПЕРД ХРЕНОВ...

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