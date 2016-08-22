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    Аршавин: «Прикольно было бы встать в «Клубе-100» между Черенковым и Гавриловым»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что рассчитывает догнать в «Клубе-100» бывшего хавбека «Спартака» Валерия Карпина.

    – Вы стали первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за 63 года. Сейчас ставите перед собой какую-нибудь задачу относительно рекорда?

    – Хотел Сергея Семака догнать в «Клубе 100». Догнал. Посмотрел, кто следующий. Валерий Карпин. Интересно было бы его догнать. А еще я дальше посмотрел, можно встать между Черенковым и Гавриловым. Если встать между ними, то, в принципе, прикольно. Мне кажется, я подхожу к этим игрокам по футбольным ощущениям. Но для этого еще много надо забить.

    – Вы следите за такими списками?

    – Честно, никогда не следил. Просто должна быть еще какая-то мотивация.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2016 16:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 сентября 2016, 11:37

      А еще лучше между Жирковым и Шатовым встать... в сборной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 августа 2016, 19:54

      приколист

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 августа 2016, 18:28

      Чипсы)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 августа 2016, 17:20

      Высказывания у него нелепые, не адекват?

      -1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 августа 2016, 17:09

      Не пойму, голы в Кайрате тоже в зачет идут?

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > roman230582 22 августа 2016, 17:47

      Голы в зачет идут в любых высших дивизионах мира

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > ManUtd-Volgograd 22 августа 2016, 18:05

      Так надо было в какой-нибудь чемпионат Таджикистана переходить, за год бы 100-ку наколотил

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      Рейтинг: +2755

      волчарик > roman230582 22 августа 2016, 18:35

      если 100 в нормальных чемпах забил

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 августа 2016, 17:02

      Прикольно ему...

      0
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