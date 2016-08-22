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    Стадион «Динамо» будет открыт в октябре 2017 года

    Председатель совета директоров «Динамо» Василий Титов подчеркнул, что московский клуб не планирует переносить дату открытия нового стадиона. Напомним, ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что стадион сине-бело-голубых будет готов к 2018 году.

    «Никто никуда ничего не переносил. У нас по плану дата открытия в октябре 2017 года, мне о переносе планов ничего не известно. У нас есть и финансирование, и возможности закончить в срок», – сказал Титов.

    Источник: ТАСС

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    22.08.2016 14:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 22 августа 2016, 17:47

      к тому времени зенит просрёт деньги больниц и дет.садов и возьмётся за пенсионеров и инвалидов.

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      Рейтинг: +42

      alboro 22 августа 2016, 17:10

      Возвращение Динамо в вышку нужно совместить с открытием стадиона. ..Ау фаны, или только кричалки ваш предел.

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      Рейтинг: +577

      yurdin > alboro 24 августа 2016, 10:55

      Что ты хочешь от фанов?

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      Рейтинг: +50

      valeh172 22 августа 2016, 14:56

      Надеюсь до этого времени Динамо вернется в РПФЛ

      -1
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