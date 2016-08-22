Стадион «Динамо» будет открыт в октябре 2017 года

Председатель совета директоров «Динамо» Василий Титов подчеркнул, что московский клуб не планирует переносить дату открытия нового стадиона. Напомним, ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что стадион сине-бело-голубых будет готов к 2018 году.

«Никто никуда ничего не переносил. У нас по плану дата открытия в октябре 2017 года, мне о переносе планов ничего не известно. У нас есть и финансирование, и возможности закончить в срок», – сказал Титов.