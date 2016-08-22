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    Мажич рассудит ответный матч «Ростова» и «Аякса»

    Союз европейских футбольных ассоциаций назначил бригаду арбитров на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом». Встречу доверено обслуживать сербу Милораду Мажичу, помогать которому будут его соотечественники Милован Ристич, Далибор Джурджевич, Данило Груич и Ненад Джокич.

    Напомним, что поединок между «Ростовом» и «Аяксом» пройдет 24 августа в Ростове-на-Дону и начнется в 21:45 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью – 1:1.

    Источник: УЕФА

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    22.08.2016 13:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 23 августа 2016, 10:01

      Сербы наши братушки)

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 22 августа 2016, 16:15

      Ростов вперёд

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 августа 2016, 13:45

      Россия - Португалия, Реал и Севилья суперкубок УЕФА, прям все по взрослому.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 августа 2016, 13:13

      вроде славянин

      -1
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