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    Вернблум: «Новый стадион ЦСКА великолепен! С удовольствием буду там играть»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поблагодарил болельщиков за поддержку на матче с «Зенитом», а также поделился ожиданиями от предстоящего выступления на новом стадионе армейцев.

    — Почти 2000 болельщиков поддерживали ПФК ЦСКА. Оцени их действия.

    — Мы им бесконечно благодарны. Спасибо, что они приезжают на выездные матчи. Мы играем для них и нуждаемся в них. К сожалению, сегодня не смогли подарить им победу, но был тяжелый матч, который можно занести нам в актив.

    — Во вторник будет встреча с болельщиками на новой арене. С какими чувствами ты зайдешь на новый стадион?

    — Будет в 10 тысяч раз лучше играть на своем стадионе, чем в Химках! Я был там давно, когда еще ничего не было готово. Я видел фотографии, стадион великолепен, выглядит красиво. С удовольствием буду там играть и думаю, что встреча с болельщиками пройдет в дружественной атмосфере.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.08.2016 12:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      janjak93 22 августа 2016, 16:17

      Удачи!!!!

      2
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      Рейтинг: +2250

      kvm 22 августа 2016, 14:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сено и комбикорм уже завезли?

      -4
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      ...
      Рейтинг: +24

      janjak93 > kvm 22 августа 2016, 16:17

      Ха Ха Ха блять.....Петросян

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2016, 12:55

      Успехов тебе, П. Вернблум и на новом стадионе ЦСКА.

      1
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