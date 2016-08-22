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    Вернблум: «По чистым голевым шансам мы переиграли «Зенит»

    По мнению хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума, его команда показала отличную игру в матче 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Результат хороший, я им удовлетворен. Во втором тайме мы доминировали и могли вырвать победу, упустили несколько моментов. Но в целом эмоции положительные. Сине-бело-голубые очень хорошо играют, когда мяч под контролем, неплохо проводят позиционные атаки. Мы больше рассчитывали на контратакующие действия. Если посмотреть на первые три тура, мы просто запирали соперника в штрафной площади, держали мяч большую часть времени. В Петербурге была абсолютно другая игра. Мы сыграли лучше, чем до того.

    Мне кажется, по владению они нас превзошли, но по степени опасности, по чистым голевым шансам мы их переиграли. Особенно во втором тайме, когда выходили в контратаку с численным преимуществом. Но нам чуть не хватает в завершающей стадии, надо поработать над этим компонентом. Всей команде необходимо поднять свой уровень. Ласина Траоре не виноват, он борется, делает все, что может в атаке. Скорее наша вина в том, что мы не способны его хорошо снабжать мячами и создавать голевые ситуации. По персоналиям нет смысла проходиться», – сказал Вернблум.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.08.2016 11:41
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    Комментарии11
    ...
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      Рейтинг: -3

      acergu 22 августа 2016, 17:57

      Что за отмазка - начало сезона? Никогда не было ни у ЦСКА, ни у Зенита такой плохой игры в начале сезона

      -1
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      ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат > acergu 22 августа 2016, 22:44

      Никогда не говори никогда. У Зенита такое начало было в 2006 год, когда пан тренер завис в казино. У ЦСКА это было в 2003.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 22 августа 2016, 16:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Противно смотреть. Получаете как в лучших клубах Европы, а игра обеих команд смотрится как 2-я немецкая Бундеслига, зато языком после матча по..... горазды. И это клубы которые претендует на звание лидеров нашего футбола... Стыд.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2016, 15:30

      Зенит явно подсел, и ЦСКА не лучшим образом смотрится. В общем, начало сезона.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7992

      nik55 22 августа 2016, 12:39

      игра была равной-могли выиграть обе команды

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 августа 2016, 12:19

      Что ж не выиграли тогда?

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 22 августа 2016, 12:16

      Ни цска ни зенит на данный момент не в лучшей форме....

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 августа 2016, 12:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      цкг поборется за лигу европы в этом году с сенитом

      -8
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      ...
      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > Тraumtanzеr 22 августа 2016, 13:54

      а твоим свиньям дай бог в 10 попасть а про кубки вообще молчу,думаю еще лет 20 без них

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 22 августа 2016, 11:59

      Если объективно, то и Зенит и ЦСКА потеряли по 2 очка.

      5
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      Рейтинг: +295

      ильиных 22 августа 2016, 11:48

      умен

      -2
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