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    Рейнгольд: «Спартак» может стать конкурентом в борьбе за медали»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд расхвалил игру московской команды в матче с «Краснодаром» (2:0). Напомним, что встреча проходила в рамках 4-го тура РФПЛ.

    «За последние 5-6 лет «Спартак» произвел на меня равное впечатление в игровом плане. Я давно не видел такого «Спартака» – все было настроено на игровой план, была строгая командная дисциплина. Очень здорово команда сыграла в передней линии, в средней линии. «Спартак» выглядел монолитным коллективом. Я думаю, в этом большая заслуга Карреры, который становится потихоньку уже своим тренером. Самое главное, что у ребят горели глаза, а это значит, что они многое могут сделать

    Результат не неожиданный. Я всегда говорю: если взять по составу, то «Спартак» самая сильная команда по подбору игроков в этом сезоне в Премьер-лиге. Кто откажется от таких нападающих, как Промес и Зе Луиш? Я много раз говорил, этих бы ребят расставить на поле как следует и потребовать профессиональной работы с таким выкладом, чтобы люди отдавались полностью. «Спартак» сегодня показал, что он может оставлять без мяча команды, которые сами привыкли его держать.

    А голы какие были забиты – это вообще для футбольного учебника. Могу сказать, что направление взято правильное, и если его придерживаться и продолжать играть с горящими глазами, то «Спартак» станет конкурентом в борьбе за медали», – сказал он.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.08.2016 10:49
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 августа 2016, 20:26

      ОБОЖДИТЕ! ТОЛЬКО 4-Й ТУР ЗАКОНЧЕН НЕ 29

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 августа 2016, 16:09

      Ну все как всегда.Свгрпли один матч на хорошем уровне и Рейнгольд поёт дифирамбы,как только 1-2 матча играют плохо,то сразу говорит,что тренер не тот,игроки не понимают за какой они клуб играют и т.д.Стабильности вам не хватает,Рейнгольд!

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2016, 15:36

      Вчера Спартак смотрелся не плохо. Но, не будем спешить.

      5
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 22 августа 2016, 14:42

      Каждый год Спартак в медалисты, а-то и чемпионы записывают. Может лучше к концу чемпионата места распределять?

      1
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 22 августа 2016, 13:41

      Рейнгольд заговаривается. После игры с АЕКом костелил всех, теперь поет, что «За последние 5-6 лет «Спартак» произвел на меня равное впечатление в игровом плане".

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 22 августа 2016, 13:30

      Надо признать, вчера Спартак смотрелся весьма прилично.

      0
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 22 августа 2016, 12:52

      все возможно это футбол пора делать ставки. чем Спартак хуже лестера

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 22 августа 2016, 12:33

      начало сезона.посмотрим дальше что будет

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 августа 2016, 12:16

      Настрой любого клуба на высокие места, а Спартак давно уже не был чемпионом.......слова и мысли материализуется...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 августа 2016, 11:34

      Мда, с лучшим составом это он конечно палку перегнул... Скамейка очень слабая, из основы игроков заменить практически некем, только по сути молодёжь...

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