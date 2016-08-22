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    Симеоне: «Чтобы выигрывать, нужно забивать, а у нас были проблемы с реализацией»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признал, что его команда сама виновата в потере очков в матче чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1).

    «С самого начала матча мы всей командой кинулись вперед, выглядели очень сильно, играли интенсивно, с энтузиазмом. Мы пытались выиграть этот матч во что бы то ни стало, и теперь у меня горькое послевкусие, потому что мы должны были побеждать. Нам немного не хватало хладнокровия в завершающей стадии атак. Но все равно мы заслуживали большего.

    «Алавес», в свою очередь, сосредоточился на обороне, их вратарь сыграл блестяще. Что ж, это футбол. Чтобы выигрывать, нужно забивать, а у нас были проблемы с реализацией.

    Одного очка нам явно недостаточно», – сказал Симеоне.

    Источник: Goal.com

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    22.08.2016 06:45
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