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    Лория: «Отбил пенальти вместе с покойным отцом»

    Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория поделился своими впечатлениями от матча против «Локомотива» (0:0), в котором он отбил пенальти.

    «Эта ничья не только моя заслуга, но и всей команды – игра получилась сумасшедшей. Этот день очень печальный. Два дня назад похоронил отца. Я всего лишь пару тренировок провел с командой. Спасибо тренеру и ребятам, что в меня поверили. Мыслей пропустить матч даже не было. Отец говорил играть. Он всегда меня поддерживал. Сегодня мы играли вместе. Я отбил этот пенальти вместе с ним», – заявил Лория.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2016 00:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24

      forward163 23 августа 2016, 08:23

      Лория конечно тащер! надеюсь и команда потянется наконецто за ним. верим и ждем!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 августа 2016, 11:55

      Сильнейший кипер чемпионата.

      2
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 22 августа 2016, 10:13

      Лория молодец!Но,какая сволочь судья!Ставить такие пенальти это преступление,за которые нужно отстранять от судейства пожизненно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 августа 2016, 09:19

      я болельщик Локомотива с 1994 года,но ЛОРИЯ ВООБЩЕ КРАСАВЧИК)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 22 августа 2016, 08:50

      ГЛория кураж поймал, в двух матчах шикарная игра и шикарные сейвы. Про отца соболезную

      3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 22 августа 2016, 07:12

      Видно было, что вратарь заряжен был и зол, особенно после попадания мяча в я-я. Не знал про отца, соболезную. Действительно, герой. Вышел и спас команду

      7
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      Рейтинг: +577

      yurdin 22 августа 2016, 07:10

      Если б не такой заголовок, новость бы не прочитал...

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 22 августа 2016, 06:19

      Заголовок идиотский.

      2
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      Рейтинг: +146

      serega99 22 августа 2016, 01:55

      Большая трагедия. Не представляю, как Лория смог сыграть в этом матче в такой момент, да еще и так феерично. Соболезную.

      5
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 22 августа 2016, 01:02

      Мои соболезнования .

      6
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