Примера. «Реал» на выезде разгромил «Реал Сосьедад»

«Реал» в стартовом туре Примеры обыграл на выезде «Реал Сосьедад» со счетом 3:0. Дублем в этом поединке отличился Гарета Бэйла, еще один гол на счету Марка Асенсио.

Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

Реал Сосьедад – Реал – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бэйл, 2; 0:2 – Асенсио, 40; 0:3 – Бэйл, 90.