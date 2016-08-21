Примера. «Реал» на выезде разгромил «Реал Сосьедад»

Несмотря на отсутствие нескольких лидеров, Реал играл с запасом.
Асенсио радует, чую, растет новая звездочка (Перес, пересмотри его контракт, пока не поздно). Бейл взял лидерство и справился. С победой сливочных!
«Реал» в стартовом туре Примеры обыграл на выезде «Реал Сосьедад» со счетом 3:0. Дублем в этом поединке отличился Гарета Бэйла, еще один гол на счету Марка Асенсио.
Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур
Реал Сосьедад – Реал – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Бэйл, 2; 0:2 – Асенсио, 40; 0:3 – Бэйл, 90.