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    Примера. «Реал» на выезде разгромил «Реал Сосьедад»

    «Реал» в стартовом туре Примеры обыграл на выезде «Реал Сосьедад» со счетом 3:0. Дублем в этом поединке отличился Гарета Бэйла, еще один гол на счету Марка Асенсио.

    Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

    Реал Сосьедад – Реал – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бэйл, 2; 0:2 – Асенсио, 40; 0:3 – Бэйл, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2016 23:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 августа 2016, 10:06

      Несмотря на отсутствие нескольких лидеров, Реал играл с запасом.
      Асенсио радует, чую, растет новая звездочка (Перес, пересмотри его контракт, пока не поздно). Бейл взял лидерство и справился. С победой сливочных!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 августа 2016, 10:03

      Бэйл в форме!!!

      0
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 22 августа 2016, 09:05

      Реал красава

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 22 августа 2016, 07:57

      С победой...

      0
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      Рейтинг: +255

      aleksander 22 августа 2016, 07:25

      Асенсио вообще красавчик, как играет и как забивает!!! Реал с победой!!!

      -2
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      Рейтинг: +14

      gats 22 августа 2016, 03:17

      Молодцы, знал что затащят

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 22 августа 2016, 00:35

      Бэйл добротно гоняет,надо подыграть-подыграет,надо забивать-забивает

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      Рейтинг: +319

      семенчик 22 августа 2016, 00:35

      Красавы

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 августа 2016, 00:07

      Убедительная победа.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 августа 2016, 23:21

      Предсказуемо

      0
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