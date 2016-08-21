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    Зобнин: «Я еще не видел таких мотиваторов, как Каррера»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча 4-го тура Премьер-лиги против «Краснодара» (2:0).

    – Согласен, что «Спартак» сегодня сыграл здорово против сильного соперника. Мы были единым целым, единой командой. Все бились друг за друга. И поэтому добились такого результата.

    – Расскажите о новом главном тренере – Массимо Каррере. Весь матч он стоял у кромки поля и активно подсказывал футболистам. Что именно кричал?

    – Лично мне он подсказывал тонкости игры на фланге – для меня это новая позиция, немножко кое-что непонятно было. А что касается тренировок, то очень много внимания уделяем тактике. И, конечно, Каррера сильно мотивирует. Я еще не видел на самом деле тренеров, которые так мотивируют!

    – Ожидали, что вас поставят играть на фланг?

    – Да, конечно. На тренировках мы это все наигрывали. И готовились к «Краснодару» именно таким образом.

    – Сложно перестроиться?

    – Пока привыкаю. Есть нюансы. Но, надеюсь, со временем все будет лучше и лучше получаться.

    – То есть вы передвинулись на край на постоянной основе?

    – Не знаю. Все зависит от соперников и решения Массимо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2016 21:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 августа 2016, 09:19

      Все еще впереди.....

      0
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 21 августа 2016, 23:08

      все эти противоречивые высказывания игроков говорят о том, что футбол - прекрасный инструмент для азартных ставок - все непредсказуемо. они сами не понимают как выигрывают и как проигрывают. это не только спартак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7992

      nik55 21 августа 2016, 21:41

      играл хорошо --так и продолжай

      3
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      Рейтинг: +34

      ambassador1986 21 августа 2016, 21:39

      каким же мотиватором был романцев, девятикратный всё-таки, вот смотришь на него, сидит там покуривает а команда каждый год выигрывала.

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