Мини-футбол. «Дина» громит КПРФ, «Синара» набирает 4 очка в матчах с «Динамо»

Столичная «Дина» дважды разгромила КПРФ во втором туре российской Суперлиги. В двух встречах в воротах гостей побывало 12 мячей, три из которых были записаны на счет Эскердиньи.

Подмосковное «Динамо» неудачно съездило к «Синаре». Клуб из Екатеринбурга сначала лишил победы бело-голубых, сведя встречу к ничьей, а во второй игре тура без особых проблем добыл три очка.

Чемпионат России. Суперлига. 2-й тур. Первые матчи

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Ухта – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Лысков, 20. 2:0 – Зотов, 22 (в свои ворота). 3:0 – Эдер Лима, 35. 3:1 – Смирнов, 50.

Дина (Москва) – КПРФ (Москва) – 6:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Асадов, 4. 2:0 – Эскердинья, 25 (с пенальти, 10м). 2:1 – Лин, 27. 2:2 – Бикбулатов, 43. 3:2 – Эскердинья, 43. 4:2 – Эскердинья, 45. 5:2 – Ниязов, 45. 6:2 – Понкратов, 48.

Прогресс (Глазов) – Тюмень – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Райхель, 21. 1:1 – Абрамович, 30. 2:1 – Разуванов, 34. 3:1 – Разуванов, 46.

Синара (Екатеринбург) – Динамо (Московская область) – 6:6 (3:2)

Голы: 1:0 – Герасимов, 2. 2:0 – Фахрутдинов, 10. 2:1 – Агапов, 16 (в свои ворота). 2:2 – Ари, 19 (с пенальти, 10м). 3:2 – Фахрутдинов, 19. 3:3 – Робиньо, 27. 3:4 – Бурков, 31. 3:5 – Вилде, 39. 4:5 – Власов, 39. 4:6 – Сергеев, 45. 5:6 – Агапов, 49. 6:6 – Шистеров, 50.

Сибиряк (Новосибирск) – Новая генерация (Сыктывкар) – 7:6 (2:3)

Голы: 0:1 – Семикин, 12. 0:2 – Гибадуллин, 17. 1:2 – Главатских, 18. 1:3 – Коданев, 19. 2:3 – Главатских, 23. 2:4 – Соколов, 32. 2:5 – Сосковец, 33. 2:6 – Сосковец, 39. 3:6 – Сими Сайотти, 43. 4:6 – Лео Сантана, 47. 5:6 – Жоан, 47 (с пенальти, 6м). 6:6 – Лео Сантана, 49. 7:6 – Иванов, 50.

Вторые матчи

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Ухта – 5:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Эдер Лима, 1. 2:0 – Чишкала, 9. 3:0 – Лысков, 11. 3:1 – Кузнецов, 41. 3:2 – Филимонов, 45. 4:2 – Лысков, 45. 5:2 – Кайо, 49.

Дина (Москва) – КПРФ (Москва) – 6:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Сомхишвили, 2. 1:1 – Асадов, 20. 2:1 – Прудников, 32. 2:2 – Кейруш, 35. 3:2 – Хамадиев, 38. 4:2 – Кутузов, 46. 5:2 – Прудников, 46. 6:2 – Асадов, 48.

Прогресс (Глазов) – Тюмень – 4:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Абрамович, 11. 1:1 – Будин, 14. 2:1 – Райхель, 22. 2:2 – Асланян, 32. 2:3 – Батырев, 33. 3:3 – Качер, 41. 4:3 – Райхель, 47.

Сибиряк (Новосибирск) – Новая генерация (Сыктывкар) – 6:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Прокушев, 22. 1:1 – Жоан, 26. 2:1 – Главатских, 28. 3:1 – Сими Сайотти, 33. 3:2 – Сосковец, 34. 4:2 – Лео Сантана, 37. 5:2 – Сими Сайотти, 43. 6:2 – Жоан, 44.

Синара (Екатеринбург) – Динамо (Московская область) – 5:3 (3:0)

Голы: 1:0 – Агапов, 2. 2:0 – Демин, 7. 3:0 – Шистеров, 14. 4:0 – Бастриков, 28. 4:1 – Фукин, 29. 5:1 – Фахрутдинов, 34. 5:2 – Фернандиньо, 44. 5:3 – Фернандиньо, 50.