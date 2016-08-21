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    Кононов: «Игра со «Спартаком» была зрелищной, я ей доволен»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов доволен качеством игры своей команды несмотря на поражение в матче со «Спартаком» (0:2).

    «С нашей стороны игру можно разделить на два тайма. До перерыва мы были робкие и вялые. Из-за этого «Спартак» имел преимущество. Второй тайм играли совсем по-другому. Были моменты. К сожалению, не дотерпели, пропустили второй гол. Думаю, немного плохо вошли в игру ребята, появившиеся на замену.

    Если бы забил Ари, было бы серьезное напряжение у ворот «Спартака». Тем не менее игрой я доволен, она была зрелищной. Очень понравилось, как провели концовку – так надо проводить атаки с первых минут», — заявил Кононов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2016 20:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 августа 2016, 21:49

      Зрелищной игра была для Спартаковских болельщиков! Думаю они Кононовым довольны! А для нас игра была безобразной проигрывали все и везде, будто игроки мяч видят первый раз и друг друга тоже. Не надо на черное говорить -белое !

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Krasnodar 123 22 августа 2016, 09:59

      тут даже скорее момент в другом. Спартак не дал Краснодару играть в любимый футбол. Высокий прессинг, борьба на каждом участке поля не позволяли разогнаться Краснодару. Возможно, ваши ребята не ожидали такого. Команда у Вас добротная. Ждем матча во втором круге. Будет интересно.

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