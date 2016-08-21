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    Кононов: «Меня настораживает неудачное начало матча в исполнении «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов объяснил причины поражения своей команды в матче 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:2).

    «Первое, что запомнилось, — это неудачное начало нашей игры, опасные моменты и гол в наши ворота. Это настораживает, потому что мы второй матч подряд проводим выездной. По сути получилось так же, как с «Крыльями Советов». Во второй тайме мы уже достаточно ровно играли, игра была обоюдоострой, моменты возникали уже у ворот «Спартака», не хватило терпения и надежности, чтобы не пропустить второй мяч. К сожалению, мы пропустили. Но я доволен концовкой игры, где мы очень хотели забить, сравнять, это меня радует.

    Сегодня я рассчитывал на всю команду. Да, Мамаева нет, он наш ключевой игрок, характер у него победителя, так же как и достаточное мастерство игрока, который может и отдать, и забить. Поэтому его в таких играх, особенно против московских команд, не хватает. Может быть, повлиял график, два дня, но если было бы три, то были бы посвежее», — заявил Кононов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2016 20:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2016, 13:31

      Кононов, на мой взгляд, опять не угадал с составом и тянул с заменами

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 августа 2016, 12:28

      раз несвежие были,что автобусик не выкатил?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 августа 2016, 00:55

      Что, опять слили?

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 августа 2016, 21:40

      А меня настораживает, что Кононов не умеет настраивать команду на битву на поле! На роль тренера победителя он не тянет!

      1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 21 августа 2016, 20:36

      Кононов: «Меня насторажило что мы сегодня попали под каток»

      -2
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