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    «Локомотив» — «Крылья Советов». Корниленко, Миранчук и Шкулетич начнут матч в основе

    Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

    «Локомотив»: Гилерме, Денисов, Михалик, Чорлука, Шишкин, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Касаев, Самедов, Шкулетич.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Янбаев, Тарасов, Баринов, Майкон, Хенти, Фернандеш, Лапшов.

    «Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Концедалов, Надсон, Цаллагов, Родич, Башкиров, Чочиев, Бруно, Корниленко.

    Запасные: Конюхов, Паскуато, Яхович, Бато, Мбакогу, Божин, Павлов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2016 19:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 21 августа 2016, 20:09

      Тащите Крылья.

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      Рейтинг: +146

      serega99 21 августа 2016, 20:09

      Еще Илья Визнович в запасе у Крыльев!

      0
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