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    Генеральный директор «Уфы»: «У Зинченко проблемы с рабочей визой в Англии, поэтому он не играет»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко смог приехать попрощаться с уфимским клубом.

    Этот момент обговаривался заранее с руководством «Манчестер Сити» при переходе Александра в английский клуб. Тогда уже договорились, что он посетит один матч «Уфы» и попрощается с нашими болельщиками. Я благодарен руководству «Сити» и лично Пепу Гвардиоле за то, что он отпустил на сутки Сашу. Зинченко тепло попрощался с нашими фанатами, зрители его здорово встретили. Мне кажется, все получили удовольствие, в том числе и сам игрок. Считаю, таких вещей должно быть больше в футболе. Я очень рад за Сашу.

    – Просто вчера «Манчестер Сити» проводил календарный матч, а Зинченко приехал в Уфу. Выходит, Гвардиола на него не рассчитывает?
    – Дело в том, что у Саши возникли проблемы с рабочей визой в Англии. Именно поэтому он пока и не заявлен за «Сити». Там, кажется, футбольная ассоциация Англии ему не выдает какой-то документ. Вроде, дело в количестве минут. Думаю, все прояснится в ближайшее время, и он начнет играть.

    – А Зинченко не говорил, что «Сити» отдаст его в аренду?
    – Нет. Там все дело в рабочей визе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2016 19:05
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