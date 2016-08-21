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    «Спартак» – «Краснодар». Зе Луиш открыл счет в дебюте матча

    В матче 4-го тура РФПЛ «Спартак» у себя дома обыгрывает «Краснодар» со счетом 1:0. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.

    1:0 – Зе Луиш, 15

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2016 18:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 августа 2016, 21:54

      Болел за Краснодар, но Спартак удивил своей игрой, молодцы !!!

      -1
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      Рейтинг: +8

      Владислав2003 21 августа 2016, 20:03

      СПАРТАК чемпион !!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 21 августа 2016, 19:52

      молодцы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 21 августа 2016, 19:45

      хрю хрю

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 21 августа 2016, 19:37

      2-0! Промес-Жано-Зелуиш шедевр соорудили! Это надо видеть!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 21 августа 2016, 18:56

      Не сбавлять!!!

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 21 августа 2016, 18:50

      Аааа...уже 4-0 должно быть, опять моменты транжирим ((((

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      Рейтинг: +997

      egrrr 21 августа 2016, 18:45

      где автор статьи "почему Краснодар должен быть чемпионом" ?

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