«Спартак» – «Краснодар». Зе Луиш открыл счет в дебюте матча

Болел за Краснодар, но Спартак удивил своей игрой, молодцы !!!
В матче 4-го тура РФПЛ «Спартак» у себя дома обыгрывает «Краснодар» со счетом 1:0. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.
1:0 – Зе Луиш, 15
В матче 4-го тура РФПЛ «Спартак» у себя дома обыгрывает «Краснодар» со счетом 1:0. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.
1:0 – Зе Луиш, 15
Болел за Краснодар, но Спартак удивил своей игрой, молодцы !!!
СПАРТАК чемпион !!!!!!!
молодцы
хрю хрю
2-0! Промес-Жано-Зелуиш шедевр соорудили! Это надо видеть!!!