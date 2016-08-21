Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чухлов: «Лидерами «Зенита» должны стать российские футболисты»

    Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов выразил мнением, что новыми лидерами сине-бело-голубых должны стать российские футболисты.

    «В действиях «Зенита» пропал креатив. Нет такого футболиста, который потащил бы за собой команду вперед, хотя многого ждем от Олега Шатова. Нет того, кто сыграл бы креативно, пока одна игра в подыгрыш. Ждем чего-то от Александра Кокорина, но что это за нападающий, который сам не может создать голевой момент? Лидерами «Зенита» должны стать наши российские футболисты. Лидером был Халк, ждут того, что теперь лидером будет Аксель Витсель, но я не вижу того, что он им станет, он только ждет, что его отпустят», – сказал Чухлов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2016 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 22 августа 2016, 08:02

      Аршавина в Зенит)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 22 августа 2016, 00:42

      Шатов самый идеальный вариант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 21 августа 2016, 20:54

      Смолова у Краснодара купить и будет лидером команды .Кокорина и Джорджевича продать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 21 августа 2016, 16:48

      Кто из российских футболистов кроме Шатова может стать лидером Зенита? Какими же будут легионеры, если их лидером будет не известно кто. Вы видите кого то из Россиян, кто может стать новым лидером Зенита?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 21 августа 2016, 16:26

      Пока что они лидеры по получению зарплат которых не достойны и не отрабатывают а эти дураки им платят! Разве уважающий себя и свое производство хозяин будет платить работнику деньги которых тот не отрабатывает а здесь все наглядно люди платят потому что не свои и им наплевать на Зенит они тоже хотят урвать как можно больше и быстрей и так во всех клубах кроме Краснодара

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11