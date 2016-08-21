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  • Трефилов: «Федун считает, что вклад тренера — всего 10%? Поэтому в футбол так и играем!»

Трефилов: «Федун считает, что вклад тренера — всего 10%? Поэтому в футбол так и играем!»

21 августа 2016, 16:02
14

Наставник женской гандбольной сборной России Евгений Трефилов прокомментировал слова президента «Спартака» Леонида Федуна о том, что вклад тренера в успех команды составляет не более 10%.

«Вот этот, который сказал… Гинер, наверное? Федун? Ну хорошо. Мы поэтому в футбол так и играем! Поменять тренера – это не то, что поменять тапочки!

Вот те, которые приходят… Новые… Новые русские… Они думают, что если они вместо русской портянки сделают долларовую портянку – и ноги сами побегут… Это самое плохое.

Они думают, что если они пригласят иностранца, и он биться будет? Спросите бразильцев – кто за них биться будет, кроме бразильцев. Им родная страна нужна. Шведам – Швеция, Аргентине – Аргентина. А России – россиянин, Россия нужна и российский тренер», — заключил Трефилов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (14)
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алекс88
1471784696
В точку зрит
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Grelas
1471785165
Пусть дальше Федун федунит, все уже привыкли к такому Спартаку, а хотите увидеть титулы и награды, сходите в музей Спартака.))
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bombardir70
1471786114
Какая чушь! Где они находят каких то Трефиловых? И кому интересно их мнение,они бы ещё в Ашане провели опрос,там народу много,можно до конца года такие заметки штамповать!
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yorgenbarenz
1471788166
По- всякому можно относиться к словам Трефилова.Но вчера его девушки показали феноменальное исполнительское мастерство,стойкость духа и командную выучку.БРАВО,ЕВГЕНИЙ ТРЕФИЛОВ! ТЫ-ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР !
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shpilman
1471789225
Трининдад и Тобагцем - Трининдад и Тобаго xD
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bzfar
1471791420
Тренерские решения Трефилова на олимпиаде были отличными! И кто считает, что тренер это 10%, тот ничего не понимает в спорте
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mgordeev
1471805126
У меня для таких умников есть универсальный ответ: если ты такой умный, то чего не богатый? Кто знал про этого парня 2 года назад? Он готов к прессингу такому? Я интересуюсь только футболом и мне плевать на мнение парней, которые проявили себя в ДРУГОМ виде спорта с ГОРАЗДО более низкой конкуренцией работая за ГОРАЗДО меньшие деньги . Они, ради жалкого самопиара могут нести что угодно. Это их удел, удачи им.
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