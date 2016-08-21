Трефилов: «Федун считает, что вклад тренера — всего 10%? Поэтому в футбол так и играем!»

Наставник женской гандбольной сборной России Евгений Трефилов прокомментировал слова президента «Спартака» Леонида Федуна о том, что вклад тренера в успех команды составляет не более 10%.

«Вот этот, который сказал… Гинер, наверное? Федун? Ну хорошо. Мы поэтому в футбол так и играем! Поменять тренера – это не то, что поменять тапочки!

Вот те, которые приходят… Новые… Новые русские… Они думают, что если они вместо русской портянки сделают долларовую портянку – и ноги сами побегут… Это самое плохое.

Они думают, что если они пригласят иностранца, и он биться будет? Спросите бразильцев – кто за них биться будет, кроме бразильцев. Им родная страна нужна. Шведам – Швеция, Аргентине – Аргентина. А России – россиянин, Россия нужна и российский тренер», — заключил Трефилов.