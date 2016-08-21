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    «Шахтер» будет единственным украинским клубом в FIFA 17

    Несмотря на многочисленные просьбы поклонников украинского футбола, компания EA Sports, выпускающая ежегодный футбольный симулятор FIFA, не включит украинскую премьер-лигу в игру и в этом году. Из украинской лиги игрокам будет доступен лишь донецкий «Шахтер», который будет доступен для товарищеских матчей и Лиги чемпионов.

    Напомним, что РФПЛ, которая входит в число доступных лиг начиная с FIFA 10, будет присутствовать и в FIFA 17. Выход игры в России запланирован на 29 сентября.

    Источник: ua.tribuna

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    21.08.2016 14:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14

      Бабыта 22 августа 2016, 09:08

      Пока в этой и соседних странах не начнут массово покупать лицензионку - никто и не будет прислушиваться к мнению наших игроков... Смысл делать что-то по запросам тех, кто не приносит доход

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 21 августа 2016, 15:03

      Уже бомбит у скачущих.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Grelas 21 августа 2016, 18:13

      канеш как же это мы без футбола и как бы Укр. виртуальной Премьер-лиги ццц даже не знаю

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > Kuborg_Ua 21 августа 2016, 18:52

      А чего вам не сидится на своих сайтах, форумах? Может вы мазохисты?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 21 августа 2016, 14:58

      Зрада

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