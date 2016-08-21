Червиченко: «С таким судейством, как в РФПЛ, мы отдаляемся от цивилизованного футбола»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу арбитров на матчах РФПЛ, отметив, что данный уровень судейства отдаляет российский футбол от европейско-мирового.

«Посмотрите на матч между «Зенитом» и «Ростовом» (3:2) в третьем туре Премьер-лиги. Вы представляете, что творится с нашим футболом, если у нас на глазах президента РФС происходит вот такое. И сам Мутко это никак не прокомментировал, хотя 20-сантиметровый офсайд год назад в матче «Ростов» – «Спартак» (2:0) он комментировал очень долго.

В этом и кроются причины поражений наших клубов в еврокубках и нашей сборной на международной арене. Вспомните чемпионат Европы-2016, и как часто там наши игроки падали и смотрели на судью... А он им показывает «играем дальше». И пока наш футболист валяется, мимо него пролетают соперники, сборная пропускает.

Александра Кокорина в той же игре с «Ростовом» за постоянные выпрашивания пенальти нужно было еще в середине матча удалять. Александру Гацкану дали красную карточку за нарушение правил, от которого он стоял в метре. С каждым вот таким судейством мы на три-пять шагов отдаляемся от цивилизованного, европейско-мирового футбола. Чем больше у нас таких матчей, тем мы дальше», – сказал Червиченко.