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  • Червиченко: «С таким судейством, как в РФПЛ, мы отдаляемся от цивилизованного футбола»

Червиченко: «С таким судейством, как в РФПЛ, мы отдаляемся от цивилизованного футбола»

21 августа 2016, 12:30
13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу арбитров на матчах РФПЛ, отметив, что данный уровень судейства отдаляет российский футбол от европейско-мирового.

«Посмотрите на матч между «Зенитом» и «Ростовом» (3:2) в третьем туре Премьер-лиги. Вы представляете, что творится с нашим футболом, если у нас на глазах президента РФС происходит вот такое. И сам Мутко это никак не прокомментировал, хотя 20-сантиметровый офсайд год назад в матче «Ростов» – «Спартак» (2:0) он комментировал очень долго.

В этом и кроются причины поражений наших клубов в еврокубках и нашей сборной на международной арене. Вспомните чемпионат Европы-2016, и как часто там наши игроки падали и смотрели на судью... А он им показывает «играем дальше». И пока наш футболист валяется, мимо него пролетают соперники, сборная пропускает.

Александра Кокорина в той же игре с «Ростовом» за постоянные выпрашивания пенальти нужно было еще в середине матча удалять. Александру Гацкану дали красную карточку за нарушение правил, от которого он стоял в метре. С каждым вот таким судейством мы на три-пять шагов отдаляемся от цивилизованного, европейско-мирового футбола. Чем больше у нас таких матчей, тем мы дальше», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Червиченко Андрей
Комментарии (13)
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андрей андреев
1471772488
Кокоша напАдал на красную 100%
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Sany-116
1471772718
Хоть один человек решил сказать правду.
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yorgenbarenz
1471773154
Всё верно.Убивали Ростов в той игре.Проституция-доходное ремесло.Недаром мусора крышуют.))Судьи тоже платят? А по субботам как у них?
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Serjoga
1471773913
Рубин, когда стал чемпионом, так не "убивали" как сейчас убивают Ростов за ЛЧ! Ведь тогда могли поднять кипишь за притеснение по религиозному принципу, а Ростов "нищий" его нужно "давить", чтобы пропало желание "обижать" денежных грандов! Зенька мимо пролетел в прошлом году, и сейчас был близок к поражению, но "родился" липовый пенальти (в матче УФА - Терек более явный не поставили) и удаление, хотя у Зенита явная прямая красная маячила за удар локтем в голову! Двойные стандарты! Так всегда будет, пока клубы будут финансироваться не одинаково! Кто богаче, тот и "танцует" судей!
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Аид666
1471776100
просто судья был заряженный... обычное дело для Зенита. Еще и Орлов комментатором...
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castromen
1471777327
Черевченко зрит в самую суть. Единственный медийный,который не боится правды.
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subbotaspartak
1471779941
Да здравствует Советский суд! Самый гуманный суд в мире!.. Да с тех ещё пор у нас прут и прут, Мы давно в сортире. Всех хаять конечно не стану, Но хоть один прожил без обману
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Суххххро
1471781311
Все чётко сказанно
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Federalll
1471784597
В данном случае по делу сказано
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vladimir-7
1471785371
Всё правильно сказано, но не все моменты. А наказаний судей нет, так пожурят и всё. Кормушки для них нужно закрыть и реальный срок давать.
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