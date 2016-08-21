Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар больше не будет капитаном сборной

    Нападающий сборной Бразилии Неймар больше не будет капитаном главной команды страны. Такое решение футболист принял после финального матча ОИ-2016. Напомним, что в финале Бразилия обыграла Германию (1:1, по пенальти – 5:4).


    «Сегодня я стал чемпионом с капитанской повязкой на руке. Для меня было огромной честью носить еe, но с сегодняшнего дня я больше не являюсь капитаном сборной Бразилии. Это послание для нового главного тренера сборной Тите о том, что он может искать нового капитана», – сказал он в интервью Channel News Asia.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2016 08:48
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Riko777 21 августа 2016, 16:38

      сколько дизлайков под комментами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 21 августа 2016, 12:38

      Там много желающих стать капитаном. Найдут достойную замену.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 21 августа 2016, 12:33

      Корону протри.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 21 августа 2016, 12:25

      Решил как Мессии поступить))отказаться от повязки и чтобы потом упрашивали))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 августа 2016, 11:49

      все гавно кроме мочи

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 21 августа 2016, 11:25

      Бразилия не переживет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 21 августа 2016, 10:36

      а чЁ так?!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 21 августа 2016, 10:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Марша?

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 21 августа 2016, 09:54

      Решение он принял...не дорос еще до капитана, щенок.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 августа 2016, 09:37

      Ах какая досада)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11