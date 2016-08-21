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    Аллегри: «Форма Игуаина улучшается так же, как и всех остальных»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в первом туре чемпионата Италии.

    «Мы сыграли очень хорошо в первом тайме, хотя еще не находимся в оптимальной форме. Мне кажется, должны были забивать больше, чем два мяча, тогда как «Фиорентина» смогла создать лишь один реальный голевой момент. В контратаке Алекс Сандро потерял мяч, и мы пропустили с углового.

    Форма Игуаина улучшается так же, как и всех остальных. У нас пятеро новичков, которым еще предстоит вписаться в игру команды. Игуаин забивает с полумомента, сегодня вы это видели», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    21.08.2016 07:15
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