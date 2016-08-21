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    Петраков: «Те игроки, которые выходят на поле в составе «Томи», не отвечают моим требованиям»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал итог матча 4-го тура РФПЛ, в котором его подопечные крупно уступили «Ростову» – 0:3.

    «Оценка по матчу неудовлетворительная, как в школе. В принципе так играть с «Ростовом» равносильно самоубийству. Мы совершили огромное количество ошибок. Мы подробно готовились к сопернику, но наши старания научить футболистов, как правильно сыграть с «Ростовом» не принесли результата. Чтобы играть в хороший футбол, нужна дисциплина. Но сегодня мы нарушали ее постоянно. Все мячи были забиты после грубых ошибок нашей команды.

    Те игроки, которые сейчас выходят на поле, в какой-то мере не отвечают моим требованиям. Пока мы не можем заявлять новых игроков. Но, надеюсь, мы исправим эту ситуацию», – сказал Петраков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2016 01:18
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 августа 2016, 09:56

      Легче поменять тренера, чем всю команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 21 августа 2016, 07:19

      Осталось чуть-чуть подождать и приобретёте П.Погребняка.Вот тогда попрёте.

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