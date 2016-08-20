Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Из-за лимита на легионеров мне приходится скрупулезно подходить к заменам»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1) заявил, что из-за лимита на легионеров испытывает проблемы при использовании замен.

    – Почему не выходит Роберт Мак?

    – Повторю, это проблема лимита. Мне приходится скрупулезно подходить к заменам. Возможно, в следующем матче выйдет не Джорджевич, а Мак. Чтобы выпустить игрока атаки, мне приходится делать двойную замену или переводить Жиркова на позицию Кришито в защиту. Думаю, с полным выздоровлением Дзюбы нам станет проще.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2016 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24993

      bset 21 августа 2016, 14:00

      Надеюсь, в президенты РФС выберут Газзаева и он отменит этот дурацкий лимит к хренам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 21 августа 2016, 09:11

      Лимит реально все портит не только зениту

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7992

      nik55 21 августа 2016, 08:25

      в зените все ноют

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 21 августа 2016, 01:39

      как будто не знал куда идет и кто в Зените играет)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 21 августа 2016, 00:35

      Это тебе не 11 бразильцев на поле,тут думать надо )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33707

      zra78 21 августа 2016, 00:07

      Опять нытик

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 20 августа 2016, 23:23

      В жопу себе свой минус засунь

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 20 августа 2016, 23:12

      Опять начали ... лимит лимит
      Что новый тренер что старый

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 20 августа 2016, 23:05

      тебе старому на пенсию пора. Семака в ГТ!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 20 августа 2016, 22:32

      Ты начинаешь мне напоминать Андре Виллаш-Боаша !!!
      Но я с тобой солидарен!!!!

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11