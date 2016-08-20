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    Пономарев: «Гарай и Кришито – корявенькие игроки, не для топ-клуба. Оборона ЦСКА намного сильнее»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и армейским клубом (1:1) сравнил защитные линии обеих команд.

    «Очевидно, что игроки обороны ЦСКА намного сильнее и грамотнее, чем у «Зенита». Кришито? Ну, слабенький, корявенький игрок, не для топ-клуба он. Та же история и с Гараем. Я слышал, что им интересуются топ-клубы Европы, но в любом из них он бы сидел в запасе.

    Если бы у «Зенита» была армейская оборона – выступали бы они совсем иначе. Любая команда РФПЛ может позавидовать обороне ЦСКА. Ошибки, которые допускают защитники «Зенита», в хорошей команде просто недопустимы. И тактически ошибаются, и технически. Не понимаю, как так можно выступать в столь приличной команде. Самое главное в обороне – надежность, а у питерцев ее нет», – сказал Пономарев.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.08.2016 21:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +402

      Tri 21 августа 2016, 13:41

      Пономарев сбрендил что ли. Гарай один из лучших ЦЗ в мире, а оборона цска годится разве что для нашего чемпионата, в европе её рвут в клочья.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 21 августа 2016, 11:31

      Если бы он играл всю карьеру за Зенит, то сказал бы наоборот!
      Зачем вообще давать такие комментарии? Абсолютно необъективные! Со стороны очень глупо выглядит, на мой взгляд!

      2
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 21 августа 2016, 10:24

      Справка для далеких людей от футбола.Владимир Пономарев играл в ЦСКА и сборной СССР много лет на высоком уровне.Дмитрий Багрич,Альберт Шестернев и Владимир Пономарев была великая тройка защитников!!!И давать оценку игрокам он имеет полное право.

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Boniel+ 24 августа 2016, 08:20

      Ну когда-нибудь напишут, что и Березуцкий с Игнашевичем были парой великих защитников, которых боялись самые мастеровитые форварды мира. Ведь столько матчей за сборную и ЦСКА, участники ЧЕ и ЧМ!

      0
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 21 августа 2016, 09:44

      Такие людишки, в прошлом средненькие игрочишки, как Пономарёв, Ловчев и проч., лучше бы на своих дачах цветочки выращивали, а не о футболе говорили.

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 августа 2016, 09:14

      Ну да Гарай, игравший в финале ЧМ-2014, сравнивается с Березуцким и Игнашевичем, который финалу Кубка России рады. Вот этими двумя, некорявинькими, даже какой-нибудь Голладский Ден Гаг не заинтересуется. А вот кто у нас главный корявинький, так это господин Пономарёв. Чтобы играть за ЦСКА большого таланта то и не надо иметь

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      Рейтинг: +549

      Жентус 21 августа 2016, 05:55

      Он вообще матч то смотрел? А за игрой Гарая следил когда нибудь? У нас таким защитников и близко нет.

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      Рейтинг: +5

      geragera 21 августа 2016, 01:23

      шизик больше не чего сказать

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      Рейтинг: +6979

      1bear 21 августа 2016, 00:19

      ...ха-ха-ха-сравнил Гарая с "дровами"...

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 августа 2016, 23:56

      Зачетно пошутил...

      3
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      Рейтинг: +44

      AlMann 20 августа 2016, 23:12

      В свое время про таких ораторов у нас говорили "Сказал, как в воду пернул".

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