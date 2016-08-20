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    Шатов: «У «Зенита» немножечко не получается»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал результат матча 4-го тура Премьер-лиги против ЦСКА (1:1)

    – Тяжелая игра, тяжелый соперник. Обидный первый гол – планировали иначе начать матч, но пришлось отыгрываться. У всех у нас немножко не получается, значит надо работать, работать и работать. Только через работу можно добиться успеха. Хорошо, что нашли в себе силы, чтобы отыграться. В первом тайме были момент, но соперник хорошо и защищался, и контратаковал. Так что, считаю, ничья – закономерный результат.

    – ЦСКА чем-то удивил?

    – ЦСКА долгое время играет одним и тем же составом, у них не меняется тренер. Все знают, в какой футбол играют армейцы – нужно лишь подстроиться, лишить их козырей и реализовывать моменты. Во втором тайме мы владели преимуществом, хотели забить, но, может быть, спешили, последний пас нас подводил... До ворот доходим, но в конце все время чего-то не хватает.

    – ЦСКА не меняется, но вы меняетесь. В чем различия между «Зенитом» прошлого сезона и нынешним?

    – Теперь мы всей командой атакуем, вперед подключаются крайние защитники. Раньше был Халк, который брал инициативу на себя, но сейчас такого футболиста у нас нет. Стараемся быстрее выходить из обороны в атаку, придумывать что-то у чужой штрафной, потому что без импровизации никуда. Думаю, это будет сложный чемпионат – многие будут бороться за победу. Главное – работать, не посыпать голову пеплом, ведь мы «Зенит», и неважно, кто играет против нас. Мы всегда должны играть на победу. Тем более, у нас такие замечательные болельщики, спасибо им за поддержку.

    – Возвращение Дзюбы поможет подтянуть реализацию?

    – Он хорош. У него высокий рост и при этом отличная техника. Ему нужно набрать кондиции, сейчас он вернулся и, думаю, у нас появится вариативность в атаке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2016 20:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 августа 2016, 11:50

      и особенно у тебя деревяшка

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      Рейтинг: +2281

      Бриг 20 августа 2016, 23:37


      щатов! что за игра? все время назад, все передачи мимо - почему этого игрока не заменили во втором тайме? вообще - когда последний раз отдал голевую или хотя бы пробил по воротам? ПОЗОР!

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      Рейтинг: +11214

      alp 20 августа 2016, 23:11

      без халка кокшин, шатов дзюба и смольников - посредственности из онджы, спортака и еще какой то шняги

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