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    Луческу: «Я доволен первым таймом, в отличие от второго»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился своими впечатлениями от матча против ЦСКА (1:1).

    — Только что в раздевалке я отметил, что доволен первым таймом, который мы провели активно. Он мне понравился, в отличие от второго. Во втором тайме мы сыграли не очень внимательно, было много потерь, что позволило сопернику контратаковать очень опасно. Нам нужно было играть флангами, а мы концентрировались на середине, где группировались все футболисты ЦСКА. Они перехватывали мяч и контратаковали. Приходилось возвращаться назад и в итоге где-то нам даже не хватило свежести. В первом тайме мы имели полное преимущество, создали 3-4 момента, которые могли реализовать, а во втором тайме играл была более равной. И мне кажется, судья в первом тайме допустил ошибку, не выдав вторую желтую карточку, и тогда бы все изменилось. Но это ни в коем случае не повлияло на конечный исход.

    — Уход Нету и перемещение Кришито в центр — это была реакция на выход Ионова?
    — Мы перевели Кришито в середину, чтобы мы быстрее выходили через него из обороны, и тогда были бы активны оба фланга. Другой вариант найти было сложно.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.08.2016 19:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1298

      Taps 20 августа 2016, 19:54

      Луческу, убери бездаря Кокорина навсегда.
      Прибей его к лавке.

      5
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      Рейтинг: +332

      семечкин 20 августа 2016, 19:39

      приятный дядька....
      в отличии от недомерка боаша ведёт себя прилично....

      5
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