Мутко: «Задача сборной России – выиграть Кубок конфедераций»

Президент РФС Виталий Мутко назвал задачу для сборной России на Кубок конфедераций, который пройдет в 2017 году. По словам министра спорта, национальная команда должна бороться за победу на турнире.

«Любой спортсмен, любая команда ставит перед собой максимальные задачи. Если едешь на турнир, то ставишь перед собой задачу выиграть его. Так же и наша команда – перед ней тоже будет ставиться задача показать максимальный результат. Конечно, она будет нацелена на победу. Но при этом мы должны трезво оценивать свои возможности.

Подготовка к Кубку конфедераций идет согласно плану. Проблем нет, но есть сложности – как это всегда бывает при реализации больших проектов. Об этих сложностях общественность проинформирована. Инфраструктура всех четырех городов практически готова к турниру, завершается работа по стадионам в Санкт-Петербурге и Сочи, готовятся операционные планы, церемония жеребьевки. Проблем мы не видим.

Билетная программа ориентирована на то, что иностранных болельщиков будет около 30 процентов. Она запустится в конце года, тогда и будем смотреть, делать прогнозы. Но, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы поддержать свои сборные приехало большое количество иностранных болельщиков – это важно и с точки зрения продвижения наших городов, и с точки зрения операционной подготовки к чемпионату мира.

Сколько Россия планирует заработать на проведении Кубка конфедераций? Это вопрос непростой, ведь Кубок конфедераций, как и чемпионат мира, принадлежит ФИФА, соответственно и основные доходы от проектов тоже принадлежат ФИФА – например, от продажи билетов, коммерческих прав. С другой стороны, ФИФА выделяет нам деньги на организацию Кубка конфедераций и чемпионата мира. Но доход от того, что к нам приедут иностранные болельщики, конечно же, будет, но сейчас сложное время с точки зрения экономики, поэтому я пока не могу дать прогноз. Многое будет зависеть от того, сколько болельщиков приедет к нам во время Кубка конфедераций», – сказал Мутко.