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  • Мутко: «Задача сборной России – выиграть Кубок конфедераций»

Мутко: «Задача сборной России – выиграть Кубок конфедераций»

20 августа 2016, 17:57
18

Президент РФС Виталий Мутко назвал задачу для сборной России на Кубок конфедераций, который пройдет в 2017 году. По словам министра спорта, национальная команда должна бороться за победу на турнире.

«Любой спортсмен, любая команда ставит перед собой максимальные задачи. Если едешь на турнир, то ставишь перед собой задачу выиграть его. Так же и наша команда – перед ней тоже будет ставиться задача показать максимальный результат. Конечно, она будет нацелена на победу. Но при этом мы должны трезво оценивать свои возможности.

Подготовка к Кубку конфедераций идет согласно плану. Проблем нет, но есть сложности – как это всегда бывает при реализации больших проектов. Об этих сложностях общественность проинформирована. Инфраструктура всех четырех городов практически готова к турниру, завершается работа по стадионам в Санкт-Петербурге и Сочи, готовятся операционные планы, церемония жеребьевки. Проблем мы не видим.

Билетная программа ориентирована на то, что иностранных болельщиков будет около 30 процентов. Она запустится в конце года, тогда и будем смотреть, делать прогнозы. Но, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы поддержать свои сборные приехало большое количество иностранных болельщиков – это важно и с точки зрения продвижения наших городов, и с точки зрения операционной подготовки к чемпионату мира.

Сколько Россия планирует заработать на проведении Кубка конфедераций? Это вопрос непростой, ведь Кубок конфедераций, как и чемпионат мира, принадлежит ФИФА, соответственно и основные доходы от проектов тоже принадлежат ФИФА – например, от продажи билетов, коммерческих прав. С другой стороны, ФИФА выделяет нам деньги на организацию Кубка конфедераций и чемпионата мира. Но доход от того, что к нам приедут иностранные болельщики, конечно же, будет, но сейчас сложное время с точки зрения экономики, поэтому я пока не могу дать прогноз. Многое будет зависеть от того, сколько болельщиков приедет к нам во время Кубка конфедераций», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (18)
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alexfor
1471705225
он в курсе, с кем играть там будем??
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acer2003
1471705866
Это говорит Министр спорта ? Это бред сумасшедшего !!! Одно всегда, вопрос бабла Мудко не забыл !!!
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KorolShut
1471707298
Надо ставить выполнимые цели, например сыграть хотя бы один матч в ничью
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Обер-КанцлерЪ
1471708813
Уже купили матчи чтоли... Палево или бред сумасшедшего вора !
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Garrincha58
1471709835
тупой еще тупее 3
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Voltiz
1471710809
Любые обещания, лишь бы у сидеться на двух постах сразу.
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subbotaspartak
1471710869
Я от счастия заплачу, Наконец у нас задача, Всех попало обыграть, Типа чемпионом стать. Только вот одно не то, Озадачил нас мутко. Фраера идут вперёд, Веселись родной народ. Интересно, а Черчесов Тоже в этом интересе?
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Пельш 1
1471712103
Задача номер один - это выкинуть Мудко с должностей и отправить в солнечный Магадан
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pfrfhgfnmt
1471714343
Задачи как перед евро, даже круче. Но играть надо бы, а мы только мечтаем и слюни, слюни, тряпок не наберешься.
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Snek
1471853429
я думаю статсег обосрётся на кубке конф и всё таки Курбана возьмут на ЧМ.
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