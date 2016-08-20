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    Мутко: «Задача сборной России – выиграть Кубок конфедераций»

    Президент РФС Виталий Мутко назвал задачу для сборной России на Кубок конфедераций, который пройдет в 2017 году. По словам министра спорта, национальная команда должна бороться за победу на турнире.

    «Любой спортсмен, любая команда ставит перед собой максимальные задачи. Если едешь на турнир, то ставишь перед собой задачу выиграть его. Так же и наша команда – перед ней тоже будет ставиться задача показать максимальный результат. Конечно, она будет нацелена на победу. Но при этом мы должны трезво оценивать свои возможности.

    Подготовка к Кубку конфедераций идет согласно плану. Проблем нет, но есть сложности – как это всегда бывает при реализации больших проектов. Об этих сложностях общественность проинформирована. Инфраструктура всех четырех городов практически готова к турниру, завершается работа по стадионам в Санкт-Петербурге и Сочи, готовятся операционные планы, церемония жеребьевки. Проблем мы не видим.

    Билетная программа ориентирована на то, что иностранных болельщиков будет около 30 процентов. Она запустится в конце года, тогда и будем смотреть, делать прогнозы. Но, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы поддержать свои сборные приехало большое количество иностранных болельщиков – это важно и с точки зрения продвижения наших городов, и с точки зрения операционной подготовки к чемпионату мира.

    Сколько Россия планирует заработать на проведении Кубка конфедераций? Это вопрос непростой, ведь Кубок конфедераций, как и чемпионат мира, принадлежит ФИФА, соответственно и основные доходы от проектов тоже принадлежат ФИФА – например, от продажи билетов, коммерческих прав. С другой стороны, ФИФА выделяет нам деньги на организацию Кубка конфедераций и чемпионата мира. Но доход от того, что к нам приедут иностранные болельщики, конечно же, будет, но сейчас сложное время с точки зрения экономики, поэтому я пока не могу дать прогноз. Многое будет зависеть от того, сколько болельщиков приедет к нам во время Кубка конфедераций», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    20.08.2016 17:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4454

      Snek 22 августа 2016, 11:10

      я думаю статсег обосрётся на кубке конф и всё таки Курбана возьмут на ЧМ.

      -1
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 20 августа 2016, 21:15

      Спасибо, посмеялся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 20 августа 2016, 21:00

      Мечтатель, на кубке конфелераций сборные посельнее евро и чм

      -1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 20 августа 2016, 20:33

      Норм пошутил,оказывается мудко еще и юморист,прям человек талант.

      -1
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      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 20 августа 2016, 20:32

      Задачи как перед евро, даже круче. Но играть надо бы, а мы только мечтаем и слюни, слюни, тряпок не наберешься.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 августа 2016, 20:21

      Дружный нервный смех...

      0
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      Рейтинг: +67

      persuha 20 августа 2016, 20:05

      И после каких слов смеяться?

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 20 августа 2016, 19:55

      Задача номер один - это выкинуть Мудко с должностей и отправить в солнечный Магадан

      0
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 20 августа 2016, 19:34

      Я от счастия заплачу,
      Наконец у нас задача,
      Всех попало обыграть,
      Типа чемпионом стать.
      Только вот одно не то,
      Озадачил нас мутко.
      Фраера идут вперёд,
      Веселись родной народ.
      Интересно, а Черчесов
      Тоже в этом интересе?

      2
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > subbotaspartak 20 августа 2016, 19:40

      Пушкин отдыхает

      1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 20 августа 2016, 19:33

      Любые обещания, лишь бы у сидеться на двух постах сразу.

      1
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