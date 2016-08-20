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    Собянин: «Новый стадион ЦСКА – еще одна жемчужина Москвы»

    Мэр Москвы Сергей Собянин посетил стадион ЦСКА. Градоначальник подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию новой арены армейского клуба, столица обзавелась еще одним первоклассным международным спортивным объектом.

    «Поздравляю вас! Москва получила еще одну жемчужину спорта – стадион ЦСКА. Прекрасное, красивое здание, арена на 30 тысяч мест для игры профессионалов и подготовки детско-юношеских школ. Здесь можно проводить любые массовые мероприятия. Прекрасная транспортная доступность, три действующих станции метро, скоро откроется МЦК – платформа Новопесчаная. И еще скоро здесь откроется новая станция метро, которая по просьбе любителей армейского клуба будет носить название ЦСКА. Еще раз поздравляю всех жителей города. Теперь в Москве одним первоклассным международным стадионом больше», – сказал Собянин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2016 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 августа 2016, 15:55

      На фотке стадион и общага гастербайтеров смотрится ужасно.Но у некоторых свой вкус,достаточно посмотреть на памятник Петру 1

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > андрей андреев 20 августа 2016, 18:00

      На свою фотку посмотри..

      0
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      Рейтинг: +29

      Mirex1488 20 августа 2016, 15:02

      Дом милый дом.Дождались!

      1
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