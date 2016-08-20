Мутко: «Кубок конфедераций – уникальный турнир для сборной России»

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что Кубок конфедераций-2017 является для сборной России отличным шансом проверить себя на фоне лучших национальных команд мира.

«Кубок конфедераций – уникальный турнир высочайшего уровня, для сборной России участие в нем – настоящий вызов, ведь ее соперниками станут лучшие национальные команды мира – сильнее их нет. Только от Европы там сыграют действующий чемпион мира сборная Германии и победитель Euro-2016 сборная Португалии. Будут обладатель Кубка Америки очень сильная команда Чили, победители чемпионатов всех континентальных конфедераций.

Надеюсь, что Кубок конфедераций вызовет огромный ажиотаж. Билеты на матчи турнира начнут продаваться, начиная с декабря», – отметил Мутко.