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    Мутко: «Кубок конфедераций – уникальный турнир для сборной России»

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что Кубок конфедераций-2017 является для сборной России отличным шансом проверить себя на фоне лучших национальных команд мира.

    «Кубок конфедераций – уникальный турнир высочайшего уровня, для сборной России участие в нем – настоящий вызов, ведь ее соперниками станут лучшие национальные команды мира – сильнее их нет. Только от Европы там сыграют действующий чемпион мира сборная Германии и победитель Euro-2016 сборная Португалии. Будут обладатель Кубка Америки очень сильная команда Чили, победители чемпионатов всех континентальных конфедераций.

    Надеюсь, что Кубок конфедераций вызовет огромный ажиотаж. Билеты на матчи турнира начнут продаваться, начиная с декабря», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    20.08.2016 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +390

      fantom23 20 августа 2016, 09:40

      Верим в нашу сборную!!!

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    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 20 августа 2016, 09:34

      Хочется у Мутко спросить ,чего можно ожидать . Очередного позора, с хоккейным счётом от каждой команды.

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