Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА разрешила Шейдаеву и Махмудову выступать за сборную Азербайджана

    ФИФА разрешила нападающему Рамилю Шейдаеву и полузащитнику Эмину Махмудову выступать за сборную Азербайджана. Об этом сообщил представитель пресс-службы Ассоциации футбольных федераций Азербаджайна (АФФА).

    – По этому поводу соответствующий комитет ФИФА принял решение: Рамиля Шейдаева с Эмином Махмудовым можно считать футболистами сборной Азербайджана. Решение по ним было принято в один день. Это произошло десять дней назад.

    – Их уже могут вызвать на ближайшие матчи национальной команды?

    – Юридически это возможно. Если главный тренер захочет – он имеет полное право вызвать их в сборную Азербайджана.

    Напомним, что Шейдаев является воспитанником «Зенита». Игрок стал победителем чемпионата Европы до 17 лет в составе сборной России. Махмудов, чьим первым клубом был «Сатурн», провел за юношеские и молодежные российские сборные 34 матча.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2016 01:46
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 28 августа 2016, 21:54

      Вы же все за Дзюбу кричали и за ростовских.Получите ,распишитесь !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 24 августа 2016, 21:30

      А нам они не нужны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 августа 2016, 12:39

      ну и скатертью дорога.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 20 августа 2016, 09:39

      А других новостей нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 20 августа 2016, 09:28

      вот и приехали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 августа 2016, 07:17

      Респект Мудко и его команде...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11