Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Акинфеев – номер один в России. Уже долгое-долгое время»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков, ранее объявивший о завершении футбольной карьеры, поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА.

    В «Зените» Лодыгин очень часто заканчивает матчи на ноль благодаря своей защите, а в ЦСКА ситуация обратная – Акинфеев подтаскивает свою оборону.

    – Вратарь ЦСКА – номер один в стране. Уже долгое-долгое время. И он никогда не дает поводов в себе усомниться.

    – А сравнить средние линии соперников, что получится?

    – Здесь в целом паритет.

    – А если взять центральных нападающих?

    – С ЦСКА не сможет сыграть Дзюба, но он травмирован уже три недели, поэтому «Зенит» в этом смысле уже успел перестроиться. Тем более у него есть и другие форварды, не менее классные, чем Артем. Думаю, они справятся.

    – Как вам в принципе Дзюба в «Зените»? Особенно если вспомнить, сколько было разговоров, когда он только-только переехал в Петербург.

    – Его голы говорят сами за себя. Добавить тут особо нечего. Прошлый сезон Артем провел отлично! Хочу пожелать ему продолжать в том же духе.

    – Где будете смотреть матч?

    – Приехать в Петербург, как на «Локомотив», к сожалению, не смогу. Конечно, хотелось бы посмотреть встречу вживую, но на сей раз не получится.

    – И, наконец, ваш прогноз?

    – Я и там, и там выступал, поэтому предсказывать результат с моей стороны в принципе некорректно. С удовольствием пожелал бы победы обеим командам, но такого быть не может. Поэтому пусть и «Зенит», и ЦСКА проявят себя, а кто окажется сильнее, тот пусть и победит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2016 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      УРДАН 20 августа 2016, 12:12

      акинфей в сборной благодаря клубу цска скажем по блату

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 20 августа 2016, 11:02

      Ничья

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Шейник 20 августа 2016, 09:48

      этому то откуда знать))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 августа 2016, 07:09

      Пусть Акинфеев игрой доказывает, что он лучший.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > ДАША Д 20 августа 2016, 11:19

      Ну и кто лучший по твоему?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 20 августа 2016, 05:20

      А тем временем Беленов отбивает пенальти в третьем туре подряд)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 августа 2016, 02:52

      И не надоело всякую чушь писать?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Zeff 20 августа 2016, 07:01

      лодыгин номер один он опять это доказал в прошлом туре.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11