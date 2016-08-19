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    Бубнов: «Смена тренера в «Спартаке» – настоящее посмешище, а некоторые заявления – просто цирк»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о смене главного тренера в «Спартаке». Напомним, вместо Дмитрия Аленичева новым наставником московского клуба стал Массимо Каррера.

    «Что же касается Массимо Карреры, который в итоге возглавил «Спартак», то он пришел в тренерский штаб команды еще при Дмитрии Аленичеве. И уже тогда было понятно, что Аленичев будет работать до первой ошибки, а итальянец его заменит. И, судя по всему, экс-наставник «Спартака» был согласен работать даже на таких условиях. Но ведь было очевидно, что ему не доверяют, и Аленичев мог бы и не подписываться на это, а добровольно уйти из клуба. Хотя никто и не ожидал, что осечка у красно-белых случится так быстро. В итоге же «Спартак» устроил настоящее посмешище со сменой тренера, ведь в клубе могли и не продлевать контракт со специалистом, который не нравился руководству. Когда брат Федуна заявляет, что рад остатке Аленичева, – это просто цирк!» – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.08.2016 21:47
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 августа 2016, 13:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пожалуйста, не называйте спартачей народной командой. Цирком, клоунами, аферистами, проходимцами, как хотите, но, не народной.

      -5
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 20 августа 2016, 10:41

      А разве "эксперт" Бубнов не посмешище?

      1
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 20 августа 2016, 09:48

      По поводу "цирка" соглашусь с Бубновым((

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 20 августа 2016, 07:20

      как ни странно, но брат Федуна тоже Федун

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 20 августа 2016, 06:55

      Чтобы бубен ни бубнил
      Игру никто не отменил.
      Лишь в ней страдать, болеть, гореть
      Так что мы будем посмотреть.
      Бердый, карерра - наплевать,
      Спартак! Давай в футбол играть!
      Все знают где стоят ворота,
      По ним попасть уже охота...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 августа 2016, 02:25

      Поглядим на результаты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 августа 2016, 00:54

      судя по вашим высказываниям,главными клоунами там были вы господа.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 00:49

      Федун решил сэкономить на тренере.....жадность фраера погубит!

      -1
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      Рейтинг: +320

      ваавва 20 августа 2016, 00:31

      Не знаю то что не пришел Бердыев даже радует, после просмотренных игр Ростова в Лиге Чемпионов мне стало противно ,что Спартак будет так играть.Весь первый тайм против Аякса я только и кричал ,что вы тут сидите идете в атаку мудаки!Хоть это и дает результат, но смотреть не очень приятно.

      -2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > ваавва 20 августа 2016, 00:36

      Ага, ага, как Спартак играл с АЕКом - это ж любо дорого посмотреть было

      5
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      Рейтинг: +320

      ваавва > Чермындыр 20 августа 2016, 00:56

      Как Спартак играл с Рубином и с Крыльями мне понравилось и Арсеналом!Если реализация настолько хуевая значит игроки не подходят по уровню причем тут тренер?

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва > Чермындыр 20 августа 2016, 00:57

      И с Аеком моментов было хоть жопой жуй!

      3
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      Рейтинг: +320

      ваавва 20 августа 2016, 00:28

      Успокойся лысое посмешище!

      0
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