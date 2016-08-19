Мутко: «В «Спартаке» есть все, кроме понимания»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о причинах неудач «Спартака» в последние годы, отметив, что в московском клубе не хватает понимания.

«Я сожалею, что десятки клубов в нашей стране не имеют такой основы, какая есть у «Спартака». Здесь вроде все есть: огромная армия поклонников, сумасшедшая популярность, небезразличный человек, который клуб финансирует. А понимания нет. Значит, здесь надо искать ключ к разгадке. Надо искать общее видение ситуации, чтобы оно нашло поддержку», – сказал Мутко.