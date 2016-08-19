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    Мутко: «В «Спартаке» есть все, кроме понимания»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о причинах неудач «Спартака» в последние годы, отметив, что в московском клубе не хватает понимания.

    «Я сожалею, что десятки клубов в нашей стране не имеют такой основы, какая есть у «Спартака». Здесь вроде все есть: огромная армия поклонников, сумасшедшая популярность, небезразличный человек, который клуб финансирует. А понимания нет. Значит, здесь надо искать ключ к разгадке. Надо искать общее видение ситуации, чтобы оно нашло поддержку», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2016 17:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 19 августа 2016, 21:58

      он похоже не только на английском криво разговаривает....

      0
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      Рейтинг: +889

      Krics 19 августа 2016, 19:43

      В РФС есть все,кроме понимания. Чем вы занимаетесь, г-н Мудко.

      0
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 19 августа 2016, 19:42

      Конечно хозяин барин и Федун вроде как все старается делать , но пока в управляющей структуре клуба будут присутствовать его сородичи ничего хорошего не будет...

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 19 августа 2016, 19:01

      в спартаке только блять высказываний мутка не хватает

      3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 19 августа 2016, 18:49

      как всегда-глаголит ни о чем.ересь.ею и гордится.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 августа 2016, 18:37

      Общие слова!

      0
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