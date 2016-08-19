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    Ломбертс не перейдет в «Бешикташ», игроком интересуются «Андерлехт», «Галатасарай» и «Фенербахче»

    Официальный представитель защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст заявил, что бельгиец во время летнего трансферного окна не перейдет в «Бешикташ», несмотря на имевшиеся переговоры.

    – Ломбертс действительно мог перейти в «Бешикташ», но президент и главный тренер турецкого клуба очень долго обсуждали этот трансфер, к тому же «Бешикташ» не предоставил нам никакой финансовой гарантии. Поэтому никакой сделки с «Бешикташем» не будет.

    – Значит ли это, что Николас останется в «Зените»?

    – Нужно подождать, ведь Ломбертсом еще интересуются «Фенербахче», «Галатасарай» и «Андерлехт».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.08.2016 17:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 августа 2016, 18:26

      останется

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