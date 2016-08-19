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    Мутко: «Не представляю, что станет со «Спартаком», если уйдет Федун»

    Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал информацию о создании петиции на имя Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл», являющейся спонсором «Спартака», с просьбой об отстранении Леонида Федуна от управления московским клубом.

    «Люди, которые обращаются, должны понимать, что все в сравнении познается. Я пока не вижу, если Федун отойдет от «Спартака», что может со «Спартаком» стать. Не вижу. Будут собирать деньги вместе с этой петицией для содержания «Спартака» – им не хватит на содержание клуба.

    Я вам скажу по своему опыту работы в клубе – это сложная работа. Быть президентом клуба – это очень сложно. Для такого клуба, как «Спартак», это вдвойне сложно, безусловно. Взаимоотношения болельщиков и клуба – это всегда сложная тема. Здесь каких-то рецептов нет. Петиция – есть какие-то люди, которые этим организованно занимаются. Могу сказать одно: Федун и петиция против него... он собственник «Спартака», а «Лукойл» – партнер «Спартака». Надо это понимать.

    Да, он небезошибочен. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Наверное, есть и ошибки в управлении. Но еще раз скажу: это частный клуб, надо просто найти форму взаимодействия с болельщиками и пытаться свои шаги объяснять. Все хотят результата любой ценой, никому не хочется ждать. С одной стороны, я вижу усилия Федуна по развитию «Спартака». Это новый стадион. Никто никогда в жизни бы его не построил, а Федун построил стадион. Никто и никогда, а сейчас еще строится учебно-тренировочная база современная. Никто бы ее не построил. У президента клуба есть некая задача создать условия и предпосылки развития клуба. Конечно, я соглашусь – кадровые решения. Особенно это касается тренера. Они должны быть взвешенными, в конечном итоге они должны приносить результат. Мы видим, что есть огромные инвестиции в структуру, в комплектование команды, а результата нет. Есть вопросы, над которыми нужно задуматься. Если это петиция как в адрес нашей сборной – от людей, которые сопереживают клубу, то с ними нужно работать, общаться, рассказывать о своих шагах.

    Вот говорят, что «спартач» должен быть тренером. Но Федун же возможности давал. Валера Карпин работал, работал Дмитрий Аленичев. В свое время в Питере, в «Зените», я дал работать всем тренерам местным: Михаилу Бирюкову, Вячеславу Мельникову, Борису Рапопорту. Все, кто в городе был, я всем работать дал, но результата не было. Люди требовали результат, но забывали, что ленинградские тренеры работали. Мы привели Петржелу, он не ленинградец, но он уже в первый год начал давать результат. И люди тут же полюбили Петржелу. А помните, как Адвокат пришел, выиграл, и люди начали называть его Маленьким генералом, сделали почетным гражданином Петербурга», – отметил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    19.08.2016 16:19
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 20 августа 2016, 07:31

      Хуже некуда...

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 00:54

      Федун не уйдет от кормушки.......

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > a-rakhmatov 12 сентября 2016, 01:33

      Он сам кормилец!

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 августа 2016, 19:39

      Федун уйдет, в итоге Спартак чемпион, в Лч четверть финал и статус народной команды

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 19 августа 2016, 19:10

      Не надо Бердыеву лезть в это болото под названием СПАРТАК!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 августа 2016, 18:35

      Федун строительством стадиона заткнул многим рты! Но пока он не решит кадровые вопросы структуры Спартака (тренер-это не тот кадровый вопрос, который тормозит результаты клуба) побед у Спартака не будет! Бердыев поставил ему ультиматум, но Федун отказался убрать своего зятя (кроме зятя еще несколько кандидатур должны были уйти из клуба), но Федун отказался от Бердыева и всех "своих" оставил у "кормушки"! Деньги должны оставаться в СЕМЬЕ! Вот пока в Спартаке будет рулить "СЕМЬЯ" толку не будет!

      1
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      Рейтинг: +87

      Polilux > Serjoga 19 августа 2016, 20:07

      Да на кол его ! Тварь денежная!

      -2
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      Рейтинг: +997

      egrrr 19 августа 2016, 18:21

      Дык нужно было дать Аленичеву поработать! Мгновенно ждать результата глупо.

      1
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      ...
      Рейтинг: +33383

      oyabun > egrrr 19 августа 2016, 18:51

      О каком мгновении ты говоришь? Чего за год добился Аленичев и чего Бердыев? При том что начальныек условия у Бердыева были намного хуже. Напомню. Ростов перед началом нового сезона был одной из худших команд ПФЛ, которая чудом не вылетела из ПФЛ. Спартак же неизменно в 5-ке лучших. Да и класс игроков, если их рассматривать каждого по отдельности, согласись, неизмеримо выше, нежели в Ростове. И что в итоге прошлого сезона? Ростов 2-й и чуть не стал Чемпионом, Спартак же едва влез в зону Еврокубков (спасибо Локомотиву). И сейчас Ростов в Еврокубках идет дальше, а где Спартак с Суперкрутым составом? Так что не надо говорить про временные рамки. Бердыев в Ростове добился очень хороших результатов, Аленичев, как ни горько это признавать, не добился НИЧЕГО! Так что убрали его по делу.

      -1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 19 августа 2016, 17:45

      Бред сумасшедшего

      -1
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa > KorolShut 19 августа 2016, 18:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты отстал в развитии, поэтому ничего и не понял. Надо кое что знать, кое о чем догадываться. Вот те кто создал "петицию" вот это реальные бредуны

      -5
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 19 августа 2016, 17:37

      Никуда он клуб не продаст т.к. это отмывание денег лукойла. И хоть мы десять петиций подпишем ни чего не изменится,слишком много денег на кону. А тв. мудко шел бы нахер из спорта РФ со своим лимитом,допингами и пр.

      1
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      Рейтинг: +45

      ск122 19 августа 2016, 17:32

      "...Все хотят результата любой ценой, никому не хочется ждать...." Да спартачи уже 14 лет ждут, сколько можно ?

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      Рейтинг: +4454

      Snek 19 августа 2016, 17:27

      Я представляю, Спартак начнёт играть в футбол, исчезнут заговоры, нытьё и хрюканье.

      1
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